В Воронежской области вложат 1,8 миллиарда в благоустройство городов

Расходы региона на социально значимые программы в 2021 году увеличены в связи с дополнительными поступлениями в бюджет.

Корректировку финансового плана приняли депутаты Воронежской облдумы на заседании 15 июля.

За счет роста собственных доходов (почти на 4,3 миллиарда рублей) и перераспределения средств между департаментами удалось направить больше средств на реализацию ряда важнейших проектов. Почти 270 миллионов рублей добавили на формирование комфортной городской среды - итого расходы по этой программе в 2021 году составят около 1,8 миллиарда.

Бюджетные ассигнования департаменту здравоохранения увеличены на 390 миллионов, из них большая часть пойдет на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, остальное - на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями.

- Департамент соцзащиты получит дополнительно более 292,6 миллиона рублей. Из них около 121 миллиона направят на выплаты детям от трех до семи лет, еще 112 миллионов - на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Также запланированы расходы на информатизацию органов соцзащиты и приобретение жилья для детей-сирот, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Департамент образования, науки и молодежной политики получит прибавку в размере почти 348 миллионов, в основном - на проведение капитального ремонта учреждений. На экологические проекты, в том числе расчистку русла Савалы в Терновском районе, добавили более 22 миллионов рублей.

Департаменту строительной политики направлено почти 198,5 миллиона. Львиная доля средств пойдет на обеспечение больниц медицинским кислородом. Дополнительные средства - свыше 81 миллиона - позволят переселить больше граждан из аварийного жилищного фонда.

Увеличено финансирование улично-дорожного ремонта в Воронеже и проектов ТОС в муниципальных районах. Также дополнительные ресурсы позволят выплатить железнодорожникам компенсации за проезд льготников в электричках и выплатить субсидии организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

Кроме того, 1,2 миллиарда рублей перераспределяются внутри самих департаментов. Это связано, в числе прочего, с необходимостью софинансирования по федеральным целевым программам.