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15.07.2021 17:43

Владимирское Заксобрание попросило правительство РФ регламентировать ковид-ограничения

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли постановление, в котором просят правительство РФ сформулировать рекомендации субъектам по введению коронавирусных ограничений. Постановление направлено адресату, а также в регионы с предложением поддержать обращение.
Фото: Законодательное собрание Владимирской области Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Фото: Законодательное собрание Владимирской области

Вопрос о необходимости таких рекомендаций, объясняют владимирские депутаты, встал в регионе еще несколько недель назад, когда стало понятно, что без специальных мер с ростом заболеваемости не справиться. А выход указа губернатора области с избыточными, по мнению парламентариев, мерами в отношении малого бизнеса наглядно продемонстрировал актуальность их предложения.

Депутаты считают, что ныне действующие в области антиковидные меры необходимо пересмотреть - они избыточно жесткие. За день до принятия постановления Заксобрания с обращением к губернатору выступили представители одной из парламентских фракций, назвавшие прописанные в указе главы региона и вступившие в силу 12 июня ограничения "драконовскими".

Фото: Законодательное собрание Владимирской области
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Напомним, речь идет о запрете предприятиям бытового обслуживания и общепита принимать клиентов без QR-кода, подтверждающего наличие прививки, перенесенного в последние шесть месяцев коронавируса либо свежего ПЦР-теста. При этом, указывают члены фракции, в области остается большой дефицит вакцин - в очередях на прививку люди проводят многие часы. В данной ситуации введение категоричных запретов вызывает справедливое возмущение как в бизнес-среде, так и у населения. Для одних они означают финансовый крах и увольнение сотрудников, для других - невозможность воспользоваться даже самыми элементарными услугами, например, посетить парикмахерскую.

- На сегодняшний день власти каждого региона принимают решение о степени ограничений на свое усмотрение. Разумеется, эпидемическая картина везде разная, и унифицировать запреты невозможно. Но какие-то общие рекомендации нужны. И мы просим правительство их выработать, - пояснил вице-спикер Владимирского Заксобрания Роман Кавинов.

По его словам, в противном случае есть риск получить то, с чем сейчас столкнулась область, - неэффективные, неисполнимые и неадекватные ситуации меры, вызывающие у людей лишь раздражение.

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