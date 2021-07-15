Воронежская область увеличит расходы на поддержку граждан и бизнеса

Новости

Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020 19:22
Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире 19:08
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
Актриса Рене Денёв, мать Катрин Денёв умерла на 110-м году жизни 18:30
В ВОЗ дали рекомендации по международным поездкам 18:23
Минюст включил в реестр иностранных агентов восемь журналистов 18:23
Историку Соколову вновь отказали в иске к избитой им девушке 18:12
В Подмосковье упавшее из-за непогоды дерево травмировало подростка 18:08
Ученые определили "срок жизни" антител после легкой формы COVID-19 18:05
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа" 18:03
От COVID умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев 18:01
Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада 17:50
Имя Петра Мамонова хотят увековечить в Москве 17:50
В Ростове зарегистрирована компания по производству космических спутников 17:47
В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов 17:37
В Петербурге дорожники из-за жары выбрали весь лимит на проливку улиц 17:32
Экс-директора ТПП Мордовии осудили за аферу почти на 1 миллион рублей 17:31
Военные стали чаще ходить в самоволки и реже бегать от суда и следствия 17:28
В Петербурге служебная овчарка нашла пропавшего мальчика 17:23
Сотрудницу медцентра в Казани поймали за подделку справок о вакцинации 17:17
ЦИК заверил список одномандатников от "Коммунистов России" 17:16
Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов 17:13
Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,8 млрд долларов 17:12
Нигерия зарегистрировала вакцину "Спутник V" 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 17:59

Воронежская область увеличит расходы на поддержку граждан и бизнеса

В 2021 году регион получит больше доходов, чем планировалось, и направит дополнительные средства на субсидии семьям с детьми, развитие села и пищевой промышленности.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Депутаты Воронежской областной думы скорректировали параметры бюджета на заседании 15 июля. Доходная часть увеличена почти на 7,7 миллиарда рублей, в том числе за счет роста собственных доходов - на 4,3 миллиарда. Был уточнен, в частности, прогноз поступления НДФЛ и налога на прибыль организаций.

Также в финансовом плане региона учли новые безвозмездные поступления из федерального бюджета - на сумму более 3,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, оказания медико-социальных услуг пожилым людям, поддержки отдельных подотраслей пищевой промышленности. Более 609 миллионов из резервного фонда правительства РФ будет направлено на финансовое обеспечение медорганизаций для борьбы с пандемией, еще 65,5 миллиона - на закупку лекарств для пациентов с COVID-19.

Фото: Воронежская областная Дума
В Воронежской области вложат 1,8 миллиарда в благоустройство городов

- В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году превысят 139,8 миллиарда рублей. Расходы теперь запланированы в сумме почти 150,9 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений, - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
МВД предлагает снизить транспортный налог для добровольно прошедших ТО
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом