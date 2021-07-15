Воронежская область увеличит расходы на поддержку граждан и бизнеса

В 2021 году регион получит больше доходов, чем планировалось, и направит дополнительные средства на субсидии семьям с детьми, развитие села и пищевой промышленности.

Депутаты Воронежской областной думы скорректировали параметры бюджета на заседании 15 июля. Доходная часть увеличена почти на 7,7 миллиарда рублей, в том числе за счет роста собственных доходов - на 4,3 миллиарда. Был уточнен, в частности, прогноз поступления НДФЛ и налога на прибыль организаций.

Также в финансовом плане региона учли новые безвозмездные поступления из федерального бюджета - на сумму более 3,3 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, оказания медико-социальных услуг пожилым людям, поддержки отдельных подотраслей пищевой промышленности. Более 609 миллионов из резервного фонда правительства РФ будет направлено на финансовое обеспечение медорганизаций для борьбы с пандемией, еще 65,5 миллиона - на закупку лекарств для пациентов с COVID-19.

- В результате изменений доходы областного бюджета в 2021 году превысят 139,8 миллиарда рублей. Расходы теперь запланированы в сумме почти 150,9 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета остается без изменений, - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.