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15.07.2021 23:07
Рубрика: Власть

Врачей в Подмосковье ждет еще одна мера социальной поддержки

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8510)
Подмосковные власти ввели еще одну меру социальной поддержки врачей. Губернатор Андрей Воробьев подписал закон о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство тем медицинским специалистам, нехватка которых наблюдается в больницах и поликлиниках региона.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Согласно документу на земельный участок могут рассчитывать врачи 36 специальностей, в том числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, хирурги, эндокринологи, неврологи, онкологи, врачи скорой помощи, лабораторной и ультразвуковой диагностики, а также семейные врачи и представители почти всех детских специальностей, включая обычных педиатров. Законом также устанавливаются те муниципалитеты, в которых возможно выделение земли.

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Их 36 и в их число не входят крупные пристоличные города - Химки, Балашиха, Долгопрудный, Мытищи. Что, впрочем, легко объяснить: в ближних округах сложно найти свободный участок земли, к тому же здесь активно реализуется программа "Социальная ипотека", когда первый взнос и тело кредита на покупку жилья медицинским сотрудникам оплачивает областной бюджет, а самим новоселам остаются только проценты. Эта программа появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году. За это время по ней врачам раздали несколько сотен квартир, вот и в этом году счастливыми новоселами станут 160 очередных специалистов.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова поделилась с "РГ" подробностями: "На получение участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства могут претендовать врачи государственных медицинских учреждений Московской области, стаж работы которых составляет не менее 3 лет. Участок площадью 10-15 соток будет предоставляться в безвозмездное пользование". Но если в течение шести лет после получения земли пользователи возведут на ней дом или другой объект капитального строительства, участок можно будет оформить в собственность. Адигамова уточнила, что правом на получение земли не смогут воспользоваться участники программы социальной ипотеки и те, кто уже получал бесплатно земельные участки в безвозмездное пользование или собственность по другим социальным программам, например родители многодетных семей.

Напомним, в Подмосковье действуют и другие меры поддержки, направленные на привлечение медиков в регион. В частности, участковые педиатры и терапевты получают губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей. Земские врачи, приходящие работать в сельскую местность, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, а специалисты фельдшерско-акушерских пунктов сразу обеспечиваются жильем - все ФАПЫ в регионе сдаются с квартирами для персонала.

Участок площадью 10-15 соток будет предоставляться в безвозмездное пользование тем, чей стаж составляет не меньше трех лет

Многие муниципалитеты также оплачивают медицинским специалистам половину стоимости съемного жилья, специально закладывая для этих целей деньги в бюджет. Но, по словам зампреда правительства, министра здравоохранения области Светланы Стригунковой, медицинские учреждения региона нуждаются в 700 специалистах - это тот минимум, который необходим сегодня.

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