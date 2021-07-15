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15.07.2021 04:45
Рубрика: Власть

Дальний Восток поделили на экономические провинции

Текст: Инесса Доценко, Ольга Журман, Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 158(8509)
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать разграничение ДФО на четыре провинции.
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- Самое главное: это ни в коем случае не административное деление. Это деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, трудовых ресурсов. Соответственно, если смотреть на планирование и управление экономическим развитием округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму четырех провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, - объяснил глава минвосток­развития Алексей Чекунков.

В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край: основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов. По этой территории проходят БАМ и Транссиб, но здесь нет своей нефти и газа - регионы зависимы энергетически. Зато у них есть потенциал для разработки недр.

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К Приграничной провинции министр отнес Еврейскую автономную и Амурскую области, Хабаровский и Приморский края - регионы с влиянием экономик Китая, Японии и Кореи. Здесь, по мнению Чекункова, необходимо развивать переработку водных биологических ресурсов и экспорт сельскохозяйственной продукции.

Островная территория - Сахалин и Камчатка. Главное в их экономике - туризм.

Якутия, Магадан и Чукотка - Северная провинция. В этих регионах будут применять геопривязанные решения с учетом северной, арктической и заполярной специфики.

"РГ" узнала, как оценивают такое разделение дальневосточники.

Юрий Авдеев, старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, к. э. н., Владивосток:

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
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- Ничего экономического в таком делении дальневосточных регионов на провинции нет.

Северная часть Хабаровского края - это почти те же суровые климатические условия, что и в Якутии, на Колыме и Чукотке. В трех районах - Охотском, АяноМайском и Тугуро-Чумиканском - живет менее десяти тысяч человек. Но почему-то весь Хабаровский край включают в южную Приграничную провинцию, которая будет заниматься переработкой сельхозпродукции! Рядом с КНР, где растет все? Как можно ориентироваться лишь на разработку недр в Бурятии, где есть авиапредприятие с инновационными технологическими разработками? И ставить на туризм на Сахалине, где идет добыча нефти и газа и их переработка? Якутию вообще надо оставить отдельным субъектом и ни к кому не пристегивать. Этот регион самодостаточен.

Исходить нужно из целей и задач, которые стоят перед ДФО. Задумываться надо о том, какими базовыми направлениями развития экономики округа мы способны интегрироваться в АТР. На мой взгляд, это освоение Мирового океана во всех проявлениях - шельф, биоресурсы, энергетика, наука, судостроение (те же ледоколы). И освоение космоса. Нам, с нашим Восточным, нужно возглавить интеграционное начало в этом деле. Запуск космических кораблей - затратное дело. Мы бы могли выступить за объединение, кооперацию, разделение направлений освоения космоса. Кто-то в АТР, используя наш космодром, будет специализироваться на запуске спутников погоды, кто-то - на развитии телекоммуникационных систем, кто-то - на освоении других планет…

Амурская область занимает первое место в ДФО по инвестициям

Вадим Заусаев, профессор, д.э.н., Хабаровск:

- Я убежден, что "районирование" Дальнего Востока необходимо. Но подходить к нему нужно осторожно и скрупулезно. Сугубо экономико-географическое деление неправильно. Чтобы выделить общность управления отдельными субъектами, подходит социально-политико-экономический (геостратегический) принцип объединения регионов. Искусственно присоединенные Забайкалье и Бурятию не будем сейчас рассматривать. Из остальных я бы выделил три субрегиона. Это прежде всего Якутия - национальная республика, единственный в ДФО субъект, где такая большая численность аборигенного населения. Конечно, должны быть особые аспекты в управлении этим регионом - экономические, национальные, культурные, исторические. Вторая группа - Южная. Не просто географически южная, имеются в виду территории с лучшими условиями жизни, более развитой экономикой Это прежде всего приграничные регионы рядом с Китаем - Амурская, Еврейская автономная области, Приморский и Хабаровский края. Сюда же я бы присоединил и Сахалинскую область, близ которой проходит граница РФ с Японией. Повторю: необходимо особо учитывать приграничность этих территорий. Остается север - Колыма, Чукотка, Камчатка, регионы с использованием вахтового метода работы, большой долей временного населения.

Виктор Губарев, зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха:

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- Якутия, Магаданская область и Чукотка, объединенные в северную провинцию, географически близки. Но непонятно - какого положительного эффекта и за счет чего ожидают от такого объединения? Хотелось бы больше конкретики. Например, интересно было бы услышать четкую позицию минвостокразвития относительно того, как новые веяния будут соотноситься с принятым недавно законом о поддержке предпринимателей в Арктике, с программными документами по опережающему развитию Дальнего Востока в целом, а не отдельных его частей. Чтобы не получилось так, что развитию одних провинций отдадут предпочтение в ущерб соседям.

Александр Болотников, депутат Сахалинской областной думы:

- С учетом развития новых технологий - информационных и транспортных - лучше было бы вообще уйти уже от понятия "Дальний Восток": оно, может, и верно с географической зрения, но никак не с административной. А вот слово "провинция" у меня лично ассоциируется с теми временами, когда Рим захватывал территории вместе с их ресурсами. Если же рассмотреть разделение, используемое минвостокразвития... Возьмем только один аспект. Чем туризм на Колыме и в Якутии хуже туризма на Сахалине или Камчатке? Мне непонятно. И получается, все жители Сахалина теперь должны на туризм работать?

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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