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15.07.2021 10:59
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил правила субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке

Текст: Евгений Гайва
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Авиаперелеты на Дальнем Востоке станут доступнее благодаря программе субсидирования. Правила предоставления финансовых средств авиакомпаниям для обеспечения доступных цен на билеты по социально значимым маршрутам утвердило правительство России.

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В программе будут участвовать 20 самых востребованных направлений. В числе таких маршрутов Хабаровск - Якутск, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита. Стоимость авиабилетов будет составлять от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей в одну сторону в зависимости от маршрута, пояснили в пресс-службе правительства.

На цели субсидирования будет выделено 1,58 млрд рублей. Билеты по сниженным тарифам смогут приобрести более 100 тысяч человек.

Согласно опубликованному документу, в частности, в 2021 году будет организовано не менее 1780 рейсов по льготными билетам.

Для получения субсидий авиакомпании будут подавать заявки в Росавиацию. При этом авиакомпания должна быть зарегистрирована на территории Дальневосточного федерального округа. Как уточняется, полеты по социально значимым маршрутам станут первыми рейсами созданной объединенной дальневосточной авиакомпании.

Принятое решение сделает перелеты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ДФО

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