На Камчатке появился новый гейзер

В Кроноцком заповеднике в мае прошлого года появился горячий источник. Все это время он фонтанировал непрерывно, выпуская столб кипятка на высоту до трех метров. А с недавних пор начал работать как гейзер. И теперь их в долине 58, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Новый природный фонтан находится всего в двухстах метрах от гейзера Большой, который извергается каждый час и является одним из главных объектов внимания туристов.

"У нового гейзера два грифона. Сначала из нижнего на протяжении четырех минут бьет небольшой фонтан, а затем начинается извержение воды из верхнего. Оно длится 10-20 секунд, на это время нижний прекращает фонтанирование. Затем цикл повторяется", - рассказал инспектор заповедника Леонтий Подставин.

Фонтан, превратившийся в гейзер, возник на месте кипящего источника, который функционировал с 2007 года. В 2014-м, когда на русло реки Гейзерная сошел сель, этот источник исчез.

Как объяснил старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, гидрогеолог Алексей Кирюхин, после оползня напор воды в источнике ослаб. Но во время прошлогоднего паводка излив возобновился, и наблюдался даже минувшей зимой. Это свидетельствует о том, что давление в гидротермальной системе существенно возросло. Поэтому ученые ожидают новых сюрпризов в Долине гейзеров.

К слову, первый с момента открытия Долины гейзеров в 1941 году феномен рождения фонтана с кипящей водой специалисты наблюдали в конце мая 2018 года - во время паводка на реке Гейзерная. Со дна реки вдруг вырвалась струя кипятка высотой до полутора метров. Но этот источник просуществовал недолго - сразу после наводнения его извержение прекратилось.