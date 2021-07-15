Трутнев поручил пересмотреть методику предоставления средств на соцобъекты в ДФО

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпросвещения пересмотреть методику распределения субсидий на создание новых мест в дошкольных и школьных организациях в дальневосточных регионах. Соответствующее заявление он сделал по итогам осмотра строительства соцобъектов в Магадане совместно с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о ходе строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский", где будут проходить организованные и самостоятельные физкультурные занятия, а также соревнования местного и регионального уровня. По его словам, техническая готовность объекта составляет 61,5%, а сдать его планируется в конце 2022 года.

В рамках мероприятия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" идёт строительство дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в третьем микрорайоне Магадана. Техническая готовность объекта составляет 60%, сообщил Носов.

Губернатор отметил, что в соответствии с соглашением с Минпросвещения России региону была выделена субсидия из федерального бюджета в размере 237 млн рублей при стоимости объекта в 529 млн рублей. По методике, которую закладывают в порядок расчёта субсидии для региона, стоимость одного места составляет 790 тыс. рублей. В действительности стоимость места гораздо выше. Несмотря на то, что в формуле расчета заложен повышающий коэффициент 1,8 для Дальнего Востока, средства субсидии покрывают лишь 41,9% строительства.

Трутнев, в свою очередь, призвал не останавливать строительство, несмотря на нехватку средств на возведение объектов. "Надо, чтобы денег хватало, чтобы средств на строительство школ и детских садов выделялось не больше и не меньше, а столько, сколько необходимо", - заключил вице-премьер.