Трутнев поручил ускорить приведение в порядок Магаданского рыбного порта

Магаданский рыбный порт необходимо привести в порядок и использовать во благо развития рыбной промышленности. Об это заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Магаданскую область.

По словам губернатора региона Сергея Носова, техническое состояние гидротехнических сооружений и рыбного терминала за последние 30 лет пришло в полный упадок из-за бесхозяйственной деятельности. Сейчас объекту необходим капитальный ремонт причала и пирса.

"Есть поручение Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина передать эти портовые сооружения от Нацрыбресурса в собственность Магаданской области, чтобы привести в порядок и использовать порт во благо развития экономики рыбной промышленности и развивать экономику Магаданской области. Ответственные исполнители его затягивают. А порт должен находиться в руках хозяина, или он так и будет находиться в неухоженном состоянии", - подчеркнул Трутнев.

Рыбный терминал магаданского порта состоит из трех причалов и пирса. Один из причалов передан в долгосрочную аренду, остальные находятся в эксплуатации ФГУП "Нацрыбресурс".