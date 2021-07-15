В Бурятии нашли мертвым годовалого ребенка

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Ильинка Прибайкальского района Бурятии найдено тело годовалого ребенка с десятками колото-резаных ранений грудной клетки, шеи и головы. Следователи СК возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство малолетнего", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, днем 14 июля жительница села Ильинка привезла своего маленького сына к живущей неподалеку бабушке, попросила присмотреть за ним и уехала по делам. Вечером она вернулась, покормила и умыла малыша. Бабушка и ее сожитель были пьяны, но мать ребенка снова оставила его с ними. Через полтора часа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика.

Следователи проверяют причастность к преступлению 45-летней бабушки и ее 36-летнего ранее судимого сожителя, которые злоупотребляли спиртным. В ближайшее время их допросят. Также есть версия, что виновными могут быть другие жители села.

По информации УМВД РФ по Республике Бурятия, над делом работают лучшие сотрудники уголовного розыска, расследование находится под личным контролем министра внутренних дел республики.