В Якутске с ограничением торговли спиртным выросло число алкомаркетов

Вчера в Якутске открылась дискуссионная площадка, посвященная реализации республиканского закона об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Якутия в последние годы считается регионом с довольно жесткой антиалкогольной политикой. Однако проверка временем показала, что далеко не все в этой сфере гладко.

Первые ограничения были установлены в 2010 году указом тогдашнего главы региона Егора Борисова. На торговлю спиртным отвели шесть часов в сутки. Все остальное время продавцы, чтобы не искушать покупателей, занавешивали полки с бутылками шторками. Нарушителей в течение нескольких лет штрафовали - до той поры, пока хозяйка одного из магазинов не оспорила штраф в суде. И выяснилось, что сам документ незаконен: указ был поставлен выше федерального законодательства.

Чтобы ввести подобные нормы в правовое русло, потребовалось разработать региональный закон. Вариантов было несколько, поборники абсолютно здорового образа жизни предложили даже законопроект "О трезвости", которым запрещалась всякая торговля алкоголем в пределах республики. Инициатива была освистана, и в итоге в декабре 2013 года депутаты приняли документ, в который включили две важные новеллы, определившие судьбу алкогольного рынка в регионе. Розничную продажу спиртного разрешили только в специализированных стационарных торговых объектах, а минимальный размер уставного капитала, позволяющий заниматься этим видом деятельности, установили в миллион рублей.

Идея была хороша. Реализацию спиртного спрятали от глаз детей - в специализированной торговой точке ребенку делать нечего. Бутылки убрали подальше и от случайных покупателей, которые не ходят в магазины специально за алкоголем, но могут прикупить его, увидев боковым зрением.

Кто-то из торговцев стал прорубать в своих магазинах отдельные входы или ставить перегородки, чтобы отделить спиртное от продуктов. Тем, у кого регламентированная площадь не позволяла зонировать помещение, пришлось делать выбор между продуктами и алкоголем. Ну а предпринимателям с небольшим уставным капиталом и выбора не осталось.

С новым законом в Якутске появились первые алкомаркеты - раньше здесь и слова такого не знали. С каждым месяцем и годом их становилось все больше. Сейчас вывески завлекают покупателей с каждого угла.

Депутат парламента республики, один из инициаторов дискуссии Виктор Федоров подсчитал: в окрестностях мэрии расположены три продовольственных магазина и семь алкогольных. По его мнению, такое соотношение распространяется на всю столицу Якутии.

Депутат парламента республики Виктор Федоров подсчитал: в окрестностях мэрии расположены три продовольственных магазина и семь алкогольных

- У нас в городе алкогольных магазинов стало больше, чем было продовольственных до принятия закона. Это нормально? Ненормально. То есть алкоголь стал продаваться меньше времени, но он стал более доступным по расстоянию, - считает парламентарий.

Встревожен не самым лучшим соотношением и мэр города Евгений Григорьев, отмечающий, что в сравнительно небольшом Якутске насчитывается примерно 800 мест, где идет законная и полузаконная торговля алкоголем.

- Люди справедливо возмущаются, ко мне поступает множество жалоб от горожан на засилье алкомаркетов и лже-кафе, которые мешают спокойной жизни и отдыху граждан, - заявил он на одной из городских планерок.

Градоначальник поручил проанализировать ситуацию и подготовить предложения по увеличению разрешенного расстояния от алкомаркетов до социальных учреждений. Эти расстояния, впрочем, перемеряли не единожды в надежде уменьшить число алкоточек. До сих пор не помогало: не в каждом микрорайоне города в шаговой доступности есть аптека, а вот заставленные бутылками магазины бросаются в глаза везде. Многие горожане, помнящие историю развития торговли спиртным, предлагают не мучиться с замерами, а вообще вынести ее за пределы города.

Не устраивает ситуация и главу региона Айсена Николаева. Он тоже считает, что торгующих алкоголем точек в Якутске стало слишком много.

- Когда я слышу, что в помещениях в 20 или 25 квадратных метров пытаются продавать алкоголь, понятно, что это точки, которые будут работать нелегально без соблюдения законных требований. Я не сторонник того, чтобы выносить алкомаркеты за город, но контроль должен быть четкий. Если город пойдет на это, то помещения должны быть больше, а количество алкомаркетов меньше, - заявил он.

Региональный закон породил еще одну проблему. Вся розничная реализация спиртного сосредоточилась в руках нескольких человек, начинавших с оптовых баз и выстроивших на этой основе узкоспециализированные торговые сети. В Якутии их называют алкобаронами, и конкурируют они в основном лишь между собой. По сути, произошел передел рынка в пользу узкого круга лиц, и инициаторами этого стали местные власти, наверное, сами того не желая.

Все это отнюдь не значит, что нововведения не принесли пользы. Любого, кто заявит сейчас о необходимости возвращения алкоголя в продуктовые магазины, якутяне предадут анафеме. Даже осторожное предложение продлить торговлю спиртным на два часа народ встретил в штыки.

- Закон показал себя с нормальной, положительной стороны, но в то же время понятно, что требуется его значительная доработка, - считает Виктор Федоров.

Дискуссия с участием общественности, представителей власти и вообще всех заинтересованных и не заинтересованных в развитии этого бизнеса призвана выявить болевые точки. Впоследствии, возможно, высказанные в ходе обсуждения мнения станут поводом для разговора на другом уровне, где принимаются решения.