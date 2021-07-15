На побережье в Приморье массово погибли птицы

Жители Приморского края обеспокоены массовой гибелью птиц на побережье Хасанского района. Посты об этом стали появляться в соцсетях, сообщает "Интерфакс".

Тушки пернатых найдены в бухте Бойсмана и в море. К выяснению причин уже подключились специалисты краевого охотнадзора и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Специалисты пока не могут с уверенностью сказать, что вызвало массовую гибель пернатых. Внешних повреждений у птиц нет, не обнаружено и воздействия каких-либо веществ. Есть версия, что пернатые могли отравиться зараженной рыбой, но без экспертизы узнать это невозможно. Ее результаты специалисты надеются получить в ближайшее время.

Среди погибших особей - чайки и крачки, они не относятся к краснокнижным видам.