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15.07.2021 10:01
Рубрика: Общество

На побережье в Приморье массово погибли птицы

Текст: Ольга Журман

Жители Приморского края обеспокоены массовой гибелью птиц на побережье Хасанского района. Посты об этом стали появляться в соцсетях, сообщает "Интерфакс".

Фото: Синьхуа
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Тушки пернатых найдены в бухте Бойсмана и в море. К выяснению причин уже подключились специалисты краевого охотнадзора и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Специалисты пока не могут с уверенностью сказать, что вызвало массовую гибель пернатых. Внешних повреждений у птиц нет, не обнаружено и воздействия каких-либо веществ. Есть версия, что пернатые могли отравиться зараженной рыбой, но без экспертизы узнать это невозможно. Ее результаты специалисты надеются получить в ближайшее время.

Среди погибших особей - чайки и крачки, они не относятся к краснокнижным видам.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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