В Приморье выявили подозрительные сертификаты от коронавируса

Министерство здравоохранения Приморья и полиция проверяют больницу в Уссурийске, где, по предварительным данным, некоторые граждане получали сертификаты о вакцинации от коронавируса, не делая прививки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава.

Проверку начали после выявления поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. Во время проверки были выявлены факты некорректного внесения данных в федеральный регистр вакцинируемых. Возможно, отметки о вакцинации ставились людям, которым не делали прививки. Если это подтвердится, причастных привлекут к ответственности.

По словам представителя минздрава, также сейчас в больнице идет внутренняя проверка с участием экспертов министерства, а управление экономической безопасности УМВД начало оперативно-розыскные действия.