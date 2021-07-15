В Забайкалье из-за схода вагонов задержаны четыре поезда

Из-за схода с рельсов двух грузовых поездов на перегоне Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги задержаны четыре поезда дальнего следования.

Как сообщается на сайте пресс-службы ЗабЖД, это поезда № 2 Москва - Владивосток, № 392 Чита - Благовещенск, № 62 Москва - Владивосток и № 12 Самара - Владивосток.

"Все пассажиры обеспечены водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается задержка пассажирских составов № 11 Владивосток - Самара и № 391 Благовещенск - Чита. Пригородные поезда Ксеньевская - Зилово и Зилово - Ксеньевская отменены. Их пассажиров доставят к месту назначения автобусами.

Напомним, ЧП на перегоне Нанагры - Урюм случилось ночью 15 июля. Сошли с рельсов 34 вагона двух грузовых составов. Движение по перегону приостановлено в обоих направлениях. На месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Могоча и Зилово, последствия аварии устраняют почти 500 сотрудников ЗабЖД.

Проверку по факту происшествия проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, ЧП произошло из-за размыва железнодорожного пути после сильных дождей.