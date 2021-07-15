В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда

В ночь на 15 июля на перегоне Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги 34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов. Пострадавших в результате происшествия не было.

Движение по перегону приостановили. Из-за этого были отменены пригородные поезда № 6221 Ксеньевская - Зилово и №6220 Зилово - Ксеньевская. Пассажиров доставили в пункты назначения автомобильным транспортом.

Задержаны также два поезда дальнего следования: №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск. На время вынужденной стоянки пассажиров обеспечили водой и едой.

"Забайкальская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе ЗабЖД.

Ликвидацией последствий аварии занимаются восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово и Шилка. Координирует работу оперативный штаб.

Причины случившегося предстоит установить. Угрозы экологической безопасности происшествие не несет.