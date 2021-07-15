В заповеднике Приморья задержали браконьеров с трепангом

Два уголовных дела о незаконной добыче водных биоресурсов возбудили в Хасанском районе Приморья в отношении четверых местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Поймали нарушителей на территории государственного морского заповедника сотрудники краевого погрануправления ФСБ России. В бухте Экспедиция браконьеры на моторной лодке вели незаконную добычу дальневосточного трепанга.

Браконьеры успели выловить 254 особи ценного животного. Моторную лодку, орудия лова и водолазное снаряжение изъяли. Нарушителей доставили в отдел полиции, где они признали вину.

Кстати, это не первый случай браконьерства в заповеднике. Всего несколькими днями ранее в бухте Экспедиция поймали с поличным двух нарушителей. При них нашли 523 особи дальневосточного трепанга.

Справка "РГ"

Трепанг - беспозвоночное животное типа иглокожих. Его еще называют морским огурцом. Обладает лечебными свойствами, популярен в восточной кухне. Уникальное морское животное занесено в Красную книгу как исчезающий вид.

На территории РФ вылов трепанга запрещен. Российским законодательством за его незаконную добычу предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.