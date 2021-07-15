Экс-директора РКЦ "Прогресс" осудили на восемь лет тюрьмы

В Самаре Кировский районный суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочиями и растрате в отношении бывшего директор РКЦ "Прогресс" Александра Кириллина. Следующие 8,5 лет экс-глава ракетно-космического центра лет проведет в колонии общего режима.

Напомним с 2011 по 2016 годы Кириллин, как выяснили следователи, заключил и оплатил экономически не выгодный для АО "РКЦ "Прогресс" договор. Для предприятия по завышенной цене купили гидравлический вытяжной пресс. Выгоду получила фирма "Союзобщемашимпорт". Речь идет о сумме более 125 миллионов рублей. Также Кириллин необоснованно отправил сотрудников завода в командировку в Германию, потратив на это более 745 тысяч рублей.

Кроме того, Кириллина признали виновным в хищении имущества ракетно-космического центра на сумму 3,5 миллиона рублей.