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15.07.2021 09:47

Глава Перми сообщил о строительстве в Перми мусоросортировочного завода

Текст: Константин Бахарев
Эту новость глава Перми Алексей Дёмкин озвучил в ходе прямого эфира с горожанами
Алексей Дёмкин: В Перми появится мусоросортировочный завод. Фото: Администрация города Перми Алексей Дёмкин: В Перми появится мусоросортировочный завод. Фото: Администрация города Перми
Алексей Дёмкин: В Перми появится мусоросортировочный завод. Фото: Администрация города Перми

Сейчас МУП "Полигон" разрабатывает проектную документацию на строительство мусороперерабатывающего комплекса, который включит сортировочную станцию и площадку мембранного компостирования органических отходов.

Фото: Виталий Кокшаров
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Одновременно ведется поиск источников финансирования, так как на строительство понадобится более двух миллиардов рублей - слишком большая сумма для городского бюджета. Рассматриваются различные варианты - поиск концессионера, различные виды кредитования. По поручению президента РФ завод должен быть построен до 2024 года.

Комплекс по переработке мусора планируется построить на базе полигона "Софроны". Мощность станции по приему отходов должна составить 300 тысяч тонн в год, площадки - 120 тысяч тонн в год. Здесь планируется сортировать бумагу, картон, стекло, разные виды пластика - все, что пойдет на вторичную переработку.

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