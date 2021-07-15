Главу райотдела полиции Башкирии заподозрили во взятке в 1,5 млн рублей

42-летний начальник отдела МВД России по Иглинскому району подозревается в покушении на получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК по Башкирии.

Следствие считает, что знакомый начальника отдела полиции обратился к нему с просьбой помочь предпринимателю, в отношении которого проводилась проверка по факту мошенничества, посодействовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Полицейский, по версии следствия, согласился, но за вознаграждение в 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии и Управления ФСБ России по РБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали посредника этой незаконной сделки при передаче ему денег взяткодателем. Позднее задержали и начальника отдела полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе МВД по РБ уточнили, что данный факт выявили подразделение собственной безопасности региональной полиции и другие правоохранительные органы.

- Материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России. Министром внутренних дел республики назначена служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в полиции.