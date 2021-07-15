КС разъяснил порядок судебной защиты граждан-банкротов

Гражданин, признанный банкротом, имеет достаточные возможности защитить свои интересы в суде в случае бездействия его финансового управляющего.

К такому выводу пришел Конституционный суд, рассмотрев положения статьи 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Павел Чепкасов из Пермского края попал в сложную ситуацию. Предприятие "ДорСервисПермь", на котором он работал, обанкротилось, задолжав Чепкасову почти два миллиона рублей зарплаты. Дела о банкротстве юридических лиц рассматривает арбитражный суд, но иск Чепкасова он отклонил, посчитав трудовым спором. А суд общей юрисдикции тоже отказался рассматривать дело, поскольку иск был подан "ненадлежащим лицом". Дело в том, что на момент подачи искового заявления бывший сотрудник "ДорСервисПерми" уже сам был признан банкротом и по закону всего его дела в суде должен вести финансовый управляющий, а гражданин лишь имеет право лично участвовать. Финансовый управляющий Чепкасова иск своего клиента не поддержал - и иск был оставлен без рассмотрения.

- Правоприменительная практика ставит в зависимость осуществление конституционных прав гражданина на судебную защиту, на оплату труда в зависимость от желания финансового управляющего, - указал Павел Чепкасов в своем обращении в КС. По его мнению, такой подход нарушает его право на судебную защиту.

КС напомнил, что из права граждан на судебную защиту не вытекает возможность выбора способов защиты. А закон о банкротстве дает возможность гражданину обжаловать действия управляющего

По мнению судей КС, оспоренная норма о банкротстве полностью соответствует Конституции РФ, однако нуждается в конституционно-правовом истолковании. Участие в деле о банкротстве арбитражного или финансового управляющего (для юрлиц и для граждан. - Прим. ред.) обеспечивает баланс прав и законных интересов должника, кредиторов и общества. При этом управляющий должен действовать добросовестно и разумно.

КС также напомнил, что из права граждан на судебную защиту не вытекает возможность выбора способов и процедур такой защиты. Однако законодательство о банкротстве дает возможность гражданину обжаловать действия управляющего или иных участвующих в деле лиц - как равноправному участнику. Это подтверждает в том числе постановление пленума Верховного суда "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан". Обжаловать можно в том числе отказ управляющего обратиться с таковым заявлением к работодателю, в том числе бывшему, гражданина, признанного банкротом.

Павел Чепкасов этим правом не воспользовался.

- Следовательно, обоснованность его доводов относительно задолженности перед ним по заработной плате и о недобросовестности финансового управляющего не были предметом оценки арбитражных судов, - указал КС, - в связи с чем нет оснований для вывода о нарушении положений Конституции РФ.