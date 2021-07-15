Новый завод ЖБИ запустят в Тольятти к началу осени

Во вторник, 13 июля, команда областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым проинспектировала ход строительства завода по выпуску сборных железобетонных изделий "ФЛОРКОН". На площадке уже завершены строительно-монтажные работы, сейчас идет настройка технологического оборудования. Запуск предприятия запланирован на конец августа - начало сентября.

Высокотехнологичный завод по производству строительных конструкций строят на территории тольяттинского речпорта. Это дает возможность инвестору отгружать продукцию автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Проект производства рассматривался на совете по улучшению инвестиционного климата региона под председательством главы региона в 2018 году. Тогда инвестор - ООО "Завод ЖБИ Флоркон" - рассказал о том, что часть жителей Комсомолького района были недовольны строительством завода. Дмитрий Азаров, будучи и.о. губернатора, поручил муниципальным властям оказать содействие компании, вместе встретиться с людьми, рассказать о преимуществах нового производства, его экологической составляющей, планах по созданию новых рабочих мест. В итоге недопонимание было улажено, и сейчас нареканий от жителей не поступает.

"Это важное производство, тем более сейчас, когда на рынке дефицит стройматериалов. Завод открывается к месту, вовремя. Вместе с властями города, депутатским корпусом вы выстроили коммуникации с населением, и теперь никакого недовольства у людей нет, наоборот, все довольны новому производству", - отметил губернатор.

На заводе будет применяться европейская технология массового производства железобетонных изделий. Для российского рынка технология инновационная - работы производятся по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. Это подтверждается результатами экологической экспертизы, которая дала технологии высшую оценку.

Областное правительство оказывает инициатору проекта все необходимое содействие. 17 сентября 2018 года "ЖБИ ФЛОРКОН" получил статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", поэтому на предприятие распространяются льготы, действующие для резидентов: налог на имущество организаций, налог на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.

- Областное правительство помогло инвестору структурировать проект, привлечь финансирование региональных и федеральных институтов развития: Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, Корпорации МСП, а также Гарантийного фонда Самарской области. Была подобрана площадка на территории речного порта, чтобы инвестор мог быстро и комфортно реализовать свой проект по производству железобетонных изделий. Завод уже готов к запуску, на предприятие уже поступают первые заказы, в том числе - на производственные объекты Самарской области. Рассчитываем, что в ближайшее время завод выйдет на плановые мощности, и это даст Тольятти еще 130 новых, высокооплачиваемых рабочих мест, а само предприятие станет еще одним шагом к диверсификации экономики города, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как сообщил заместитель директора завода "Флоркон" Юрий Бурдин, уже сейчас у компании есть заказы на изготовление железобетонных изделий для строительства крупных промышленных объектов как в Самарской области, так и в других регионах страны.

Отметим, в Самарской области поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.