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15.07.2021 19:51
Рубрика: Власть

Сильный ливень с ураганом обрушились на Саратов

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

Сильный ливень с ураганом обрушились в четверг на Саратов. В результате разгула стихии ряд улиц областного центра оказались затопленными, а Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) зафиксировала шквал звонков: горожане сообщали о поваленных деревьях и поврежденных машинах.

Фото: Кадр из видео
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Как сообщила пресс-служба горадминистрации, по состоянию на 18 часов в ЕДДС поступило 44 обращения о негативных последствиях непогоды. В частности, повреждена кровля здания, сломана рекламная конструкция, выбиты стекла в частном доме. Только по поваленных деревьям и упавшим веткам принято 40 заявок. Звонки на пульт дежурного продолжают поступать.

По словам главы города Михаила Исаева, сейчас специалисты оценивают последствия ливня. Первому заместителю мэра Дмитрию Алексееву поручено координировать действия коммунальных служб и оперативно устранить следы разгула стихии.

Кроме того, в городских пабликах местные жители сообщают о том, что после ливня на трех маршрутах прекратилось движение троллейбусов, а на дорогах образовались 8-балльные пробки.

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