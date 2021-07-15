В АПК Чувашии направят дополнительные деньги на покупку техники

Для агропромышленного сектора Чувашии будут дополнительно выделены 250 миллионов рублей на субсидии покупки сельскохозяйственной техники. Об этом глава республики Олег Николаев заявил в ходе выставки-демонстрации "День поля - 2021" в Цивильском районе.

Для этой цели будут использованы средства гранта, которые Чувашия получила за эффективную работу правительства в 2020 году. По словам Николаева, приобретение техники предприятиями АПК в этом году идет с нарастающим темпом, но предусмотренные на это средства в бюджете уже израсходованы.

- Поэтому мы решили часть гранта, который наша республика получила за деятельность кабинета министров в 2020 году, направить на данную форму поддержки. А это дополнительно 250 миллионов рублей. Мы держим свое слово: если взяли на себя обязательство субсидировать, то предоставим возможность всем воспользоваться данной мерой поддержки. На наш взгляд, эти средства достаточны, чтобы обеспечить субсидиями тех, кто купит технику до конца года, - заявил глава региона.

Николаев отметил, что запущенные в минувшем году меры поддержки, и, частности, возмещение части затрат на покупку техники, принесли хороший эффект. Обновление парка позволило предприятиям оперативно реагировать на изменение ситуации. Например, из-за погодных условий аграрии позже вышли на весеннюю посевную, но смогли при этом завершить все работы в приемлемые сроки.

По данным минсельхоза Чувашии, в первом полугодии хозяйства республики приобрели 637 единиц техники, что на 62 процента выше показателей прошлого года. В частности, было закуплено 178 тракторов и 37 зерно- и кормоуборочных комбайнов - в два раза больше, чем в предыдущем году. В целом, за два года с помощью господдержки аграрии приобрели 1271 единицу сельхозтехники на 2,5 миллиарда рублей.

Николаев отметил необходимость увязать данную меру поддержки с развитием глубокой переработки продукции. Выступая на выездном заседании правительственной комиссии по вопросам АПК, он отметил что вопросу переработки продукции нужно уделять больше внимания.

- Чтобы агропромышленный комплекс продолжал динамично развиваться, в республике должна появляться конкурентоспособная, экспортоориентированная продукция. Реализация этой цели будет способствовать не только появлению новых рабочих мест, но и преобразит облик села. Нам надо развиваться дальше. Если у нас есть сырье, то надо создавать всю цепочку глубокой переработки, чтобы получить продукцию с высокой добавленной стоимостью, - сказал глава Чувашии.

Зампредседателя правительства региона - министр сельского хозяйства ЧР Сергей Артамонов в своем докладе назвал важнейшей сейчас задачей качественное проведение уборочных работ. АПК республики предстоит убрать урожай на площади более 550 тысяч гектар, из них 294,5 тысячи гектар зерновых, что на 3,5 тысячи гектар больше посева прошлого года.

- Уборочная компания стартовала на 10 дней раньше, чем в 2020 году - 6 июля. Последние два года были получены рекордные урожаи зерновых и практически приблизились к сбору 1 миллиона тонн зерна. В этом году с учетом сложившихся погодных условий урожайность в республике, как и в целом по России, ожидается ниже. Наша задача вовремя и без потерь собрать весь выращенный урожай, задействовав весь парк зерноуборочных комбайнов, - отметил Артамонов.

Вице-премьер добавил, что, несмотря на пандемию, сельхозпредприятия республики продолжают инвестировать в модернизацию и развитие производства. Так, по сведениям администраций районов, аграрии планируют реализовать 341 проект суммарно на 7,2 миллиарда рублей.