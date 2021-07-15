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15.07.2021 14:03
Рубрика: Власть

В Чапаевске идет активное строительство завода железобетонных изделий

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В индустриальном парке "Чапаевск" уже в начале 2022 года запустят производство железобетонных изделий. На предприятии будут производить опоры для воздушных линий электропередач. В год здесь планируют выпускать 17,5 тысяч единиц продукции.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Как отмечал в своем послании губернатор Дмитрий Азаров, в регионе активно развивается сеть как государственных, так и частных индустриальных парков. Здесь резидентам готовы предоставить земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы, а также административное сопровождение на всех этапах реализации проекта.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Компании, ставшие резидентами промпарка "Чапаевск", также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего социально-экономического развития - этот статус Чапаевск получил в 2019 году. "Инвесторов привлекают и условия, предлагаемые на территориях опережающего развития", - подчеркнул глава региона.

Железобетонные опоры воздушных линий электропередач на новом, высокотехнологичном заводе будут производить методом центрифугирования. Производитель сможет обеспечить строительными материалами Самарскую область и ближайшие регионы.

- Мы активно развиваем площадки индустриальных парков. В Чапаевске уже несколько лет успешно работает якорный резидент - компания "Кнауф", у которой есть планы по развитию производства. В 2022 году мы запустим здесь завод по выпуску железобетонных изделий, строительство которого сегодня находится в активной фазе. Еще одной серьезной победой региона на инвестиционной арене стало подписание соглашения с OZON - в индустриальном парке "Чапаевск" заработает межрегиональный логистический центр компании, - рассказал о результатах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На территории производственного комплекса разместится здание административно-бытового комплекса с лабораторией, бытовыми помещениями и контрольно-пропускным пунктом, производственный корпус с бетоносмесительной установкой, склады

Сейчас здесь уже идет монтаж кровли, ограждающих конструкций сэндвич-панелей, а также устройство инженерных сетей. По словам директора завода Михаила Терентьева, технологическое оборудование закуплено на 100%.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Запуск работы завода мы планируем на первый квартал 2022 года. Однако уже сейчас готовы рассматривать резюме. Нам требуется инженерный и рабочий состав. Всего мы готовы трудоустроить 65 человек, - рассказал он. - Ещё одним важным моментом является то, что в индустриальном парке "Чапаевск" предусмотрено строительство железнодорожных путей с собственной веткой, а значит, в будущем мы сможем поставлять по железной дороге инертные материалы напрямую от производителей, а также отгружать готовую продукцию, существенно увеличив географию продаж.

Серьёзным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный займ в размере 250 миллионов рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов. Кроме того, поддержку инвесторам в режиме "одного окна" в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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