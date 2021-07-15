В Чувашии до конца года возведут три открытых спорткомплекса

В Чувашии до конца этого года будут возведены три физкультурно-спортивных комплекса открытого типа по федеральному проекту "Спорт - норма жизни".

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона, изначально планировалось строительство двух комплексов в микрорайоне "Южный-2" в Цивильске и деревне Новое Котяково Батыревского района. Однако, стоимость приобретаемого оборудования республиканским властям удалось снизить, а оставшегося финансирования будет достаточно на третий объект.

- В ходе электронного аукциона стоимость контракта была снижена на 33 процента. По согласованию с минспортом России было принято решение сэкономленные средства направить на увеличение количества закупаемого оборудования, что позволит в этом году построить в республике еще один комплекс. Разместится он в Новоюжном районе Чебоксар, между средними общеобразовательными школами №37 и №17. Все три спортивных объекта планируется ввести в эксплуатацию в сентябре, - отметили в минспорта Чувашии.

По условиям федерального проекта, обязательства по обустройству будущих спортивных площадок берет на себя муниципалитет, а оборудование на 99 процентов финансируется из федерального бюджета. Всего на эти цели республике было выделено 40 миллионов рублей, более 400 тысяч рублей предусмотрено в республиканском бюджете.

Комплекс включает в себя стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками с синтетическим покрытием, секторы для прыжков в длину и высоту, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, зону воркаута и комплекс уличных тренажеров, а также сборно-разборные трибуны для зрителей на 100 посадочных мест. Весь перечень спортивно-технологического оборудования из 16 наименований утвержден приказом федеральным ведомством.

В республиканском минспорта уверены, что строительство подобных спортивных комплексов позволит увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом. То есть жители Чувашии смогут направить свои силы на сохранение и укрепление здоровья.