В Прикамье автомобиль скорой помощи попал в ДТП

Сегодня утром в городе Соликамск Пермского края, на проспекте Строителей произошло ДТП с участием Lada Granta и автомобиля скорой медицинской помощи.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу медицинскому транспорту.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля, и два его пассажира. В настоящее время все трое госпитализированы. Кроме того, легкие травмы получил водитель скорой помощи и два фельдшера. Им оказана разовая медицинская помощь.