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15.07.2021 12:00
Рубрика: Происшествия

В Прикамье автомобиль скорой помощи попал в ДТП

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сегодня утром в городе Соликамск Пермского края, на проспекте Строителей произошло ДТП с участием Lada Granta и автомобиля скорой медицинской помощи.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу медицинскому транспорту.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля, и два его пассажира. В настоящее время все трое госпитализированы. Кроме того, легкие травмы получил водитель скорой помощи и два фельдшера. Им оказана разовая медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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