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15.07.2021 15:23

В Уфе полиция задержала риелторов-мошенников

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе полиция задержала пять человек, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания риелторских услуг. Их жертвами стали 120 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Установлено, что злоумышленники находили своих жертв в социальных сетях, размещая там объявления о сдаче жилья с фотографиями, взятыми из открытых источников, не имея к ним никакого отношения. Заинтересовавшихся клиентов аферисты приглашали в офис, расположенный в Кировском районе Уфы, просили их на месте оплатить посреднические услуги риелторов - четыре тысячи рублей и подписывали договоры абонентского обслуживания. В документе прописывалось, что гражданам дают только адреса квартир и контактные телефоны их собственников. Но в действительности это были номера телефонов самих лжериелторов.

В итоге, когда клиент приезжал на указанный адрес и звонил "хозяевам", ему отказывали в показе жилья по той или иной причине. А в офисе, куда приходили жаловаться клиенты, им тут же предлагали написать претензию либо рассмотреть другой вариант жилья. Но вернуть деньги обратно в большинстве случаев не удавалось.

Главное следственное управление МВД по РБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц".

- Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и четырех участников группы. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще один - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По местам проживания фигурантов и в офисном помещении проведены обыски. Изъяты сим-карты и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе свыше 100 претензий клиентов и 30 фиктивных договоров об оказании риелторских услуг, - уточнила Ирина Волк.

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