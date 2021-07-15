Дальний Восток поделится древесиной с Сибирью

Два федеральных министерства и власти Дальневосточного федерального округа обсуждают, как можно распределить переработку древесины между регионами и частично перенести ее в Сибирский федеральный округ. В конце июля предложения по столь масштабной трансформации необходимо представить в правительство.

Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть в распоряжении "РГ"). Министерства, о которых идет речь, - минпромторг и минвостокразвития.

Зачем понадобилось "великое переселение" древесины в Сибирь? С 1 января 2022 года в России будет запрещен экспорт круглого леса. Его надо перерабатывать в стране и только потом экспортировать в другие страны. Дальний Восток - один из лидеров по заготовке и экспорту леса. Надо прикинуть, какой объем кругляка дальневосточники осилят сами. По каждому региону должна быть разработана "дорожная карта" развития лесной промышленности, говорится в протоколе совещания.

А то, что Дальний Восток не осилит переработать, придется отправлять соседям-сибирякам. Сейчас эту тему активно обсуждают эксперты и бизнес. Пока - в режиме жаркой дискуссии. "Перевозить лес с Дальнего Востока, например, в Сибирь, чтобы потом обратно везти на экспорт пиломатериалы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, выглядит странно и, скорее всего, низкорентабельно", - высказал свое мнение "РГ" директор региональной программы РАНХиГС Владимир Климанов. И, как подчеркивают в "Дальэкспортлесе", нашу продукцию за рубежом особо не ждут. Китай - основной импортер - создал в приграничье перерабатывающие заводы. И ему невыгодно брать товар с высокой добавленной стоимостью.

Парадокс: на Дальнем Востоке чем глубже переработка леса, тем меньше прибыль

Но есть и другое мнение, правда, с оговоркой. "Отправка древесины в Сибирь -это тоже возможный выход из ситуации. Правда, сейчас не совсем понятно, на какой процент будет субсидирована эта перевозка", - задает вопрос в беседе с "РГ" гендиректор одного из крупнейших на Дальнем Востоке лесопромышленных холдингов Константин Лашкевич. Есть здесь и еще один нюанс. "Цель увеличивать долю деревообработки верная, но надо учитывать реальные условия Дальневосточного макрорегиона", - рассказал "РГ" профессор, доктор экономических наук Вадим Заусаев. На Дальнем Востоке высокая затратность производства, и сырьевые отрасли могут работать только за счет ренты. Парадокс: чем глубже переработка, тем меньше прибыли предприятия. "Мы все-таки выступаем за сохранение на 3-5 лет механизма квот для переработчиков низкосортной древесины, чтобы была возможность достроить перерабатывающие мощности", - резюмирует Константин Лашкевич.