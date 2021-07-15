Как избавить малый бизнес в Кузбассе от административных барьеров

Доля субъектов МСП в объеме налоговых поступлений в бюджет Кузбасса за год увеличилась почти на четыре процента на фоне снижения вклада целого ряда отраслей. Предпринимательский сектор играет все более важную роль в жизни региона. При этом субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с барьерами на муниципальном уровне.

Налоговые доходы кузбасской казны, по данным областного минфина, в 2020-м уменьшились на 22 миллиарда, составив 99,6 миллиарда рублей. На сорок процентов, или семнадцать с лишним миллиардов меньше принесла угольная отрасль, сократившая добычу почти на треть. На 47 процентов просела налоговая доля производителей кокса и нефтепродуктов, на 46 - доля сектора финансовых услуг. Дополняют список оптовая торговля (падение по налогам - 23 процента), транспорт и энергетика.

- Основной минус в каждом из перечисленных видов экономической деятельности дали торговые дома, управляющие компании и автотранспортные предприятия, которые обслуживают интересы угольной отрасли и входят в крупные холдинги, - уточнил глава областного минфина Игорь Малахов. - Но, несмотря на крайне тяжелый прошлый год, есть и точки роста. Прежде всего - металлургия: благоприятная рыночная конъюнктура и улучшение продуктового портфеля предприятий отрасли привели к повышению налоговых доходов на 32 процента, или 2,6 миллиарда рублей.

Взрывную динамику, по словам министра, демонстрируют розничная торговля продовольствием и электроникой (плюс 20 и плюс 57 процентов соответственно), информационные технологии (плюс 16 процентов), производство лекарств (плюс 49 процентов) и продовольствия (плюс шесть процентов). Кроме того, предприятия строительной отрасли принесли в региональный бюджет 461 миллион рублей - на 44 процента больше, чем в 2019-м. И на 267 миллионов (108 процентов) казна приросла за счет ввода в эксплуатацию новых автодорог и поэтапного повышения налога на имущество.

Именно строительные, а также машиностроительные, сельскохозяйственные, пищевые предприятия малого и среднего бизнеса, как и организации, специализирующиеся на операциях с недвижимостью, в прошлом году больше всего повлияли на формирование доходов региональной казны. Хотя динамика налоговых платежей МСП осталась на прежнем уровне (предприятия этого сектора в 2020-м принесли в бюджет 24,3 миллиона рублей - всего на 1,6 процента больше, чем годом раньше).

В пандемию власти региона предоставили предпринимателям субсидии и налоговые льготы. Например, с 15 до 7,5 процента уменьшилась ставка ЕНВД. А в 2021-м, с отменой этого налогового режима для розничной торговли и общепита, выбравшим патентную систему сократили размеры потенциального годового дохода. И для тех, кто предпочел упрощенку, временно ввели пониженные ставки налога.

Однако многие из тех, кто ведет собственное дело, сегодня сталкиваются с барьерами на городском и районном уровне. Так, привлечение сектора МСП к исполнению государственных и муниципальных контрактов считается приоритетным, но деньги за проделанную работу у заказчиков предпринимателям приходится буквально выцарапывать.

В конце 2020-го - первом полугодии 2021-го к кузбасскому бизнес-омбудсмену Елене Латышенко поступило по меньшей мере шесть жалоб от субъектов предпринимательской деятельности о нарушении сроков оплаты по девяти муниципальным контрактам на общую сумму 5,9 миллиона рублей. И лишь после вмешательства уполномоченного с предпринимателями рассчитались. А одной из коммерческих организаций заплатили за уборку снега на улицах кузбасского города Топки только летом и лишь после обращения в прокуратуру. Дорожники справились с поставленными задачами точно в сроки, обозначенные в четырех контрактах. И тем не менее муниципальное казенное учреждение задолжало им свыше тринадцати миллионов рублей.

- Лишь после того, как прокурор города внес руководителю учреждения и главе администрации муниципального округа представления, задолженность была погашена в полном объеме, - сообщила старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО Любовь Баунтрок.

Аналогичным образом было погашено три миллиона рублей долга за исполненные местным бизнесом муниципальные контракты в Гурьевском округе. А прокуратура Кемерова добилась, чтобы предпринимателю, подрядившемуся на озеленение и благоустройство города, выплатили одиннадцатимиллионную задолженность.

- Кроме того, прокурор возбудил в отношении должностного лица административное дело о нарушении срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Назначен штраф в тридцать тысяч рублей, - уточнила старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Вопросы своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками исполненных контрактов - на постоянном контроле у прокуратуры. По данным ведомства, в 2020-м был погашен долг перед предпринимателями в размере 523 миллионов рублей, а к концу первого полугодия 2021-го общая сумма задолженности достигла 365 миллионов руб-лей. То есть тенденция не меняется. Малый и средний бизнес в городах и весях создает рабочие места, трудится на благо территорий, но в бюджетах последних не хватает средств, чтобы за это вовремя рассчитаться.

В новом спецдокладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей "МСП/Постковид. Время системных решений" говорится, что муниципальные бюджеты не связаны напрямую с получением налогов от МСП и не заинтересованы в росте этого сектора на местах. Потому что благосостояние муниципального образования зависит не от налоговых поступлений от бизнеса, а исключительно от трансфертов. При этом долги местных бюджетов в стране, согласно спецдокладу, на начало 2020-го достигли 380,5 миллиарда рублей.

Авторы документа полагают, что необходимо изменить Бюджетный кодекс РФ: все поступления от упрощенной системы налогообложения и налога на профессиональный доход должны зачисляться в муниципальные бюджеты.