Как избавить малый бизнес в Кузбассе от административных барьеров

Новости

Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения 08:20
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса 08:19
Управдомы поборются за знак качества 08:08
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год 07:41
У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
В Забайкалье сошли с рельсов 34 вагона поезда 03:51
Кардиолог оценил риск развития миокардита у привитых от COVID-19 03:50
Врачи пояснили, можно ли заразиться новым штаммом COVID-19 едва выздоровев 03:34
ВОЗ: Пандемия COVID-19 подорвала детскую плановую вакцинацию в 2020 году 02:46
Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос 02:08
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове 01:40
Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса 01:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
15.07.2021 07:16
Рубрика: Власть

Как избавить малый бизнес в Кузбассе от административных барьеров

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 158(8509)
Доля субъектов МСП в объеме налоговых поступлений в бюджет Кузбасса за год увеличилась почти на четыре процента на фоне снижения вклада целого ряда отраслей. Предпринимательский сектор играет все более важную роль в жизни региона. При этом субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с барьерами на муниципальном уровне.
Малые предприниматели открыты для сотрудничества, но муниципалитеты в нем не особо заинтересованы. Фото: Татьяна Кравченко Малые предприниматели открыты для сотрудничества, но муниципалитеты в нем не особо заинтересованы. Фото: Татьяна Кравченко
Малые предприниматели открыты для сотрудничества, но муниципалитеты в нем не особо заинтересованы. Фото: Татьяна Кравченко

Налоговые доходы кузбасской казны, по данным областного минфина, в 2020-м уменьшились на 22 миллиарда, составив 99,6 миллиарда рублей. На сорок процентов, или семнадцать с лишним миллиардов меньше принесла угольная отрасль, сократившая добычу почти на треть. На 47 процентов просела налоговая доля производителей кокса и нефтепродуктов, на 46 - доля сектора финансовых услуг. Дополняют список оптовая торговля (падение по налогам - 23 процента), транспорт и энергетика.

Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой

- Основной минус в каждом из перечисленных видов экономической деятельности дали торговые дома, управляющие компании и автотранспортные предприятия, которые обслуживают интересы угольной отрасли и входят в крупные холдинги, - уточнил глава областного минфина Игорь Малахов. - Но, несмотря на крайне тяжелый прошлый год, есть и точки роста. Прежде всего - металлургия: благоприятная рыночная конъюнктура и улучшение продуктового портфеля предприятий отрасли привели к повышению налоговых доходов на 32 процента, или 2,6 миллиарда рублей.

Взрывную динамику, по словам министра, демонстрируют розничная торговля продовольствием и электроникой (плюс 20 и плюс 57 процентов соответственно), информационные технологии (плюс 16 процентов), производство лекарств (плюс 49 процентов) и продовольствия (плюс шесть процентов). Кроме того, предприятия строительной отрасли принесли в региональный бюджет 461 миллион рублей - на 44 процента больше, чем в 2019-м. И на 267 миллионов (108 процентов) казна приросла за счет ввода в эксплуатацию новых автодорог и поэтапного повышения налога на имущество.

Именно строительные, а также машиностроительные, сельскохозяйственные, пищевые предприятия малого и среднего бизнеса, как и организации, специализирующиеся на операциях с недвижимостью, в прошлом году больше всего повлияли на формирование доходов региональной казны. Хотя динамика налоговых платежей МСП осталась на прежнем уровне (предприятия этого сектора в 2020-м принесли в бюджет 24,3 миллиона рублей - всего на 1,6 процента больше, чем годом раньше).

В пандемию власти региона предоставили предпринимателям субсидии и налоговые льготы. Например, с 15 до 7,5 процента уменьшилась ставка ЕНВД. А в 2021-м, с отменой этого налогового режима для розничной торговли и общепита, выбравшим патентную систему сократили размеры потенциального годового дохода. И для тех, кто предпочел упрощенку, временно ввели пониженные ставки налога.

Однако многие из тех, кто ведет собственное дело, сегодня сталкиваются с барьерами на городском и районном уровне. Так, привлечение сектора МСП к исполнению государственных и муниципальных контрактов считается приоритетным, но деньги за проделанную работу у заказчиков предпринимателям приходится буквально выцарапывать.

В конце 2020-го - первом полугодии 2021-го к кузбасскому бизнес-омбудсмену Елене Латышенко поступило по меньшей мере шесть жалоб от субъектов предпринимательской деятельности о нарушении сроков оплаты по девяти муниципальным контрактам на общую сумму 5,9 миллиона рублей. И лишь после вмешательства уполномоченного с предпринимателями рассчитались. А одной из коммерческих организаций заплатили за уборку снега на улицах кузбасского города Топки только летом и лишь после обращения в прокуратуру. Дорожники справились с поставленными задачами точно в сроки, обозначенные в четырех контрактах. И тем не менее муниципальное казенное учреждение задолжало им свыше тринадцати миллионов рублей.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
ФАС предложила снизить нагрузку на малый и средний бизнес

- Лишь после того, как прокурор города внес руководителю учреждения и главе администрации муниципального округа представления, задолженность была погашена в полном объеме, - сообщила старший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО Любовь Баунтрок.

Аналогичным образом было погашено три миллиона рублей долга за исполненные местным бизнесом муниципальные контракты в Гурьевском округе. А прокуратура Кемерова добилась, чтобы предпринимателю, подрядившемуся на озеленение и благоустройство города, выплатили одиннадцатимиллионную задолженность.

- Кроме того, прокурор возбудил в отношении должностного лица административное дело о нарушении срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Назначен штраф в тридцать тысяч рублей, - уточнила старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Вопросы своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками исполненных контрактов - на постоянном контроле у прокуратуры. По данным ведомства, в 2020-м был погашен долг перед предпринимателями в размере 523 миллионов рублей, а к концу первого полугодия 2021-го общая сумма задолженности достигла 365 миллионов руб-лей. То есть тенденция не меняется. Малый и средний бизнес в городах и весях создает рабочие места, трудится на благо территорий, но в бюджетах последних не хватает средств, чтобы за это вовремя рассчитаться.

В новом спецдокладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей "МСП/Постковид. Время системных решений" говорится, что муниципальные бюджеты не связаны напрямую с получением налогов от МСП и не заинтересованы в росте этого сектора на местах. Потому что благосостояние муниципального образования зависит не от налоговых поступлений от бизнеса, а исключительно от трансфертов. При этом долги местных бюджетов в стране, согласно спецдокладу, на начало 2020-го достигли 380,5 миллиарда рублей.

Авторы документа полагают, что необходимо изменить Бюджетный кодекс РФ: все поступления от упрощенной системы налогообложения и налога на профессиональный доход должны зачисляться в муниципальные бюджеты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась
Сжигать мусор и жечь костры разрешат по новым правилам
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны