Как привлечь туристов в сельские районы Омской области

Пандемия оживила интерес россиян к внутреннему туризму, стала стимулом для создания новых маршрутов. Однако слабая инфраструктура, высокие транспортные расходы и другие причины тормозят развитие индустрии гостеприимства на сельских территориях. Привлекательным вариантом в нынешних условиях может стать демократичный автомобильный туризм - караванинг с проживанием в автодомах-кепингах. Корреспондент "РГ" оценила перспективы развития туризма в одном из районов Омской области.

В районном центре Тара сельские автогонщики загорелись идеей создать мотодром европейского уровня. И сделали это. Первый Кубок России по мотокроссу среди женщин собрал порядочное количество зрителей. На очереди - международные соревнования на мотоциклах с колясками.

- Трасса соответствует всем современным стандартам, безопасна для спортсменов. Мы ее проверили зимним кроссом сноубайков, теперь протестировали вновь. Она готова принимать гонки самого высокого уровня, - считает судья международной категории Алексей Санников.

Инвесторы вложили в проект десять миллионов рублей и планируют оснастить трассу трибунами и автоматикой. А для подготовки спортсменов открыли школу юных автогонщиков.

- Создание качественной спортивной базы - это не только возможность сделать жизнь района насыщенной и интересной, но и способ продвинуть территорию, привлечь туристов, - считает один из авторов проекта, директор Цента "Застава Ермака" Сергей Трофимов.

Тара имеет и другие достоинства. Основанный в 1594 году на берегах Иртыша, город богат многонациональной историей, памятниками, музеями. Это родина знаменитого актера Михаила Ульянова, имя которого носит местный драматический театр. А еще это заповедный край с реликтовым лесом, можжевеловыми зарослями, грибными и ягодными полянами. И наряду с Муромцевским районом, где проводится известный этнофестиваль "Солнцеворот", Тарский считается самым продвинутым в регионе в плане развития сельского туризма. Однако и здесь до идеала еще далеко.

Поезда сюда не ходят, самолеты не летают, речной транспорт не развит. За пять часов из Омска до Тары можно доехать только по тряской дороге. Гостиниц мало. Самая крупная имеет три звезды и двенадцать номеров, плюс еще две эконом-класса с меньшей вместимостью и ценами от 1 100 рублей в сутки.

В других райцентрах инфраструктура еще скромнее. Тем не менее, по словам специалистов, в последнее время общий номерной фонд в регионе ежегодно увеличивался на четыре-пять процентов. А потребность в городских хостелах выросла многократно.

- Причина в том, что меняется интерес целевой аудитории. Приоритетом уже становятся не условия проживания, а эмоции и впечатления. Поэтому туристический топ возглавляют путешествия, где траты на размещение занимают минимальную долю от общего бюджета, - сообщила "РГ" заведующая кафедрой туризма и гостиничного бизнеса ОмГТУ Евгения Кулагина. - Такая тенденция наблюдается не только у нас, но и во всем мире. Люди хотят больше платить за экзотику и сувениры, а не за апартаменты и транс-порт, на которые в классическом турпродукте приходится шестьдесят-семьдесят процентов от общих расходов. И многие, чтобы сэкономить, уже готовы отправиться в путешествие на собственном авто, в том числе в глубинку. Была бы для этого создана соответствующая инфраструктура. И это вполне подъемная задача для сельских предпринимателей.

В последнее время в развитии туристических возможностей территорий все активнее участвует государство. На выходе - новый нацпроект по туризму, который коснется именно регионов. И караванингу, который неплохо развит в Европе и за океаном, там тоже будет место. Сейчас уже формируются соответствующие маршруты, карты и навигации. Масштабно ремонтируются дороги. Разрабатываются преференции для бизнеса, заинтересованного обслуживать не только транзитных, но и целевых туристов.

Региональные власти для увеличения турпотока вводят собственные стимулы. В Омской области, например, чтобы снизить стоимость проезда и проживания в туристической глубинке, операторам в этом году выделят субсидии на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

- Мера направлена на снижение стоимости путевки для покупателей, - пояснила замглавы регионального минкульта Светлана Бакулина. - Размер субсидии на одного туриста составит от пятисот до двух тысяч рублей в зависимости от длительности маршрута, удаленности сельской турбазы от Омска. Если эксперимент пройдет успешно, мы его продлим и расширим.

Операторы также могут получить поддержку по федеральным программам в формате туристического кешбэка или в виде грантов Ростуризма. Одним из механизмов повышения качества сервиса должен стать закон о сертификации гостиниц от нуля до пяти звезд. Решаемы и вопросы подготовки кадров. Вот только пандемия все еще вносит свои коррективы.

- Коронавирус привел к сложному и нетипичному кризису на рынке. Показал, что туризм, который связан с 56 сопутствующими отраслями, не только востребован, но и довольно уязвим, - считает Евгения Кулагина.

Кстати

По данным регионального минкультуры, в настоящее время экскурсионные туры по ста направлениям предлагают восемнадцать районов Омской области. Разработано 75 туристических маршрутов. По данным Омскстата, гостей региона готово принять более 140 гостиниц (40 процентов из них - в районах), а также более 70 специализированных средств размещения (80 процентов из них - сельские).