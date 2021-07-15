Как вернуть на сибирские стройки отечественных специалистов

Иркутские застройщики переживают кадровый кризис. С прошлого года границы государств закрыты из-за коронавирусной инфекции, и приток рабочих из стран ближнего зарубежья в регион сократился как минимум на три четверти. По оценке областного минстроя, в ближайшие несколько лет дефицит сохранится.

В Приангарье общая для всей страны нехватка рабочих строительных специальностей усугубляется увеличением объемов ввода жилья. Регион восстанавливает пострадавшие в 2019 году от наводнения районы - до 2024-го запланировано строительство почти шестидесяти объектов. Да и коммерческое жилищное строительство понемногу набирает обороты - в прошлом году в Иркутске выдали шестнадцать разрешений на строительство МКД (для сравнения: за 2019-й - всего восемь). И еще шесть - за первые месяцы 2021 года.

На федеральном уровне разрабатывается законопроект, регулирующий приглашение иностранных рабочих для нужд отрасли, но иркутские застройщики не возлагают на него особых надежд. Председатель комитета по строительству иркутского отделения "Опоры России" Виктор Карпов этой весной на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым выразил обеспокоенность тем, что, согласно упомянутой правовой новелле, право ввоза рабочей силы из-за рубежа получат только компании с оборотом не менее двух миллиардов рублей в год и штатом от 250 человек.

Руководство области предлагает решать проблему за счет внутренних ресурсов - привлекая студентов и осужденных, развивая систему профессионального образования и "правильно мотивируя" соискателей.

Однако строители не считают эти меры реальным выходом из кризиса. На стройках требуются квалифицированные мастера - бетонщики, крановщики, каменщики, электрики. Потребность в разнорабочих минимальна. Обладают ли студенты и заключенные необходимыми знаниями и навыками? Кроме того, встают вопросы о мотивированности такой рабочей силы и необходимости создавать на стройке надлежащий режим охраны в случае привлечения контингента ФСИН. А чтобы обучить требуемое количество специалистов с нуля, требуются не один год и мощная база.

О нарастающем кадровом дефиците в отрасли эксперты говорили еще в начале нулевых. Президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат уже тогда отмечал, что в регионе крайне мало учебных заведений, которые готовят таких специалистов.

За полтора десятилетия ситуация если и изменилась, то не в лучшую сторону. По информации минстроя Иркутской области, подготовку рабочих строительного профиля и смежных специальностей в регионе ведут одиннадцать ссузов. В этом году они планируют выпуск примерно полутора тысяч человек - от монтажников и крановщиков до сварщиков и сантехников. А набор абитуриентов намерены даже немного увеличить. Однако, как признают в ведомстве, реальные нужды отрасли в рабочей силе неизвестны, так как "строительная отрасль до 2020 года была ориентирована на иностранные рабочие кадры и не направляла данные о потребности в квалифицированных рабочих кадрах".

- При этом восемнадцать процентов выпускников после колледжа идут в армию, двенадцать - продолжают обучение в вузах. Некоторые устраиваются не по профилю. В общей сложности в течение первого года трудоустраиваются по профессии не более 52 процентов молодых специалистов. В прошлом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией работу нашли лишь около трети выпускников, - отметили в минстрое Приангарья.

До строительных площадок из этого количества добираются и вовсе единицы. Многие уходят в компании, которые занимаются прокладкой нефте- и газопроводов и обустройством месторождений.

- Вахтовики зарабатывают в разы больше, чем на строительстве объектов в обычном режиме. В сырьевом секторе в принципе зарплаты приближены к мировым, как и цены на продукцию. А в гражданском строительстве стоимость метра хоть и выросла, но не может конкурировать с углеводородами. Особенно это касается госконтрактов на объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, спортивные сооружения. Мы не можем победить экономическую составляющую. Мы можем только оптимизировать условия, - поясняет генеральный директор строительной компании АО "Восток Центр Иркутск" Михаил Сигал. - Впрочем, относительно других отраслей зарплаты в строительстве отнюдь не маленькие. Но стройка - это довольно тяжелый труд. Часто работать приходится фактически в чистом поле, в непростых условиях - дождь, снег, пыль, ветер, мороз. Все это не устранишь даже хорошей экипировкой и обустройством быта. В некоторые периоды приходится работать сверхурочно. Молодежь предпочитает быть блогерами - заработок в интернете ее привлекает больше. Это устойчивый тренд.

По большому счету, все рассуждения о внутреннем ресурсе разбиваются о демографию - в стране и в области не хватает населения, экономически активных людей. На все отрасли их не хватает. Общий дефицит строительных кадров в России сегодня - около полутора миллионов работников различных специальностей. Компании с большим удовольствием привлекали бы соотечественников. Но сегодня без привлечения иностранцев отрасль не может выполнять поставленные задачи.

Мнения

Владимир Литвинов, президент ГК "SKY Group" (Новосибирск):

- Количество трудовых мигрантов на объектах строительства в Новосибирске снизилось незначительно, примерно на десять процентов. Но россияне освободившиеся рабочие места занимать не спешат. Если в Европе профсоюзы бастуют против увеличения их числа только потому, что коренное население теряет рабочие места, то в России спокойно относятся к привлечению рабочей силы из-за рубежа.

Что касается идеи использовать на стройках труд заключенных, то мы сами предложили это руководству ГУФСИН еще два года назад. Ни о какой пандемии речи тогда и не шло. И сейчас у нас трудятся несколько человек, которые ожидают условно-досрочного освобождения. Конечно, это не высококвалифицированные специалисты, а разнорабочие.

Мы привлекаем их не для того, чтобы заменить мигрантов. То, что иностранцы будут работать в нашей стране, неизбежно. И законодательные инициативы, регулирующие привлечение и использование рабочей силы из-за рубежа, должны быть направлены на более глубокую интеграцию приезжих, обучение языку, культурным основам. Пока что внимания этим аспектам уделяется недостаточно как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

Сергей Нифонтов, директор Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства:

- В этом году при плане приема в пятьсот человек мы приняли уже более 480 заявлений от абитуриентов, почти половина из них - на строительные специальности. Поскольку конкурс на самые престижные отделения уже сейчас около пяти человек на место, могу с уверенностью сказать: все, кто не пройдет на архитектуру, дизайн и геодезию, будут претендовать на направления, связанные с отделочными, общестроительными, общестроительными, декоративными работами и так далее. По специальности трудоустраивается до шестидесяти процентов наших выпускников, часть поступает в профильные вузы Новосибирска и Томска. В последние годы активно сотрудничаем со службой занятости - готовим кадры по заданиям конкретных предприятий.

За последние пять лет строительная отрасль изменилась кардинально, технологии ушли далеко вперед. Разнорабочим на объектах скоро будет совсем нечего делать, нужны квалифицированные специалисты. К слову, сейчас мы ведем переговоры с руководством области по поводу обучения строительным специальностям заключенных.

Подготовили Никита Зайков, Юлия Потапова, Новосибирск - Кемерово