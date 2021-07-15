Компании стали чаще предлагать сотрудникам сертификаты на еду

Куда хотят переехать россияне и за какую зарплату они согласны работать дистанционно, показал опрос более 2,2 тысячи специалистов. Исследование провели онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и агентство ResearchMe. Респонденты - работающие в мегаполисах люди.

Каждый пятый житель миллионника хотел бы перебраться в другой регион. При этом комфортный доход на "удаленке", по мнению большинства, начинается от 50 тысяч рублей.

В десяти крупных городах большинство респондентов отметило, что на "удаленке" их устроит зарплата в размере 50-70 тысяч рублей. В Уфе и Красноярске около половины опрошенных хотели бы получать 70-90 тысяч. Жители Владивостока, Воронежа, Москвы и Челябинска оказались смелее - там львиная доля участников выбрала сумму в размере свыше 90 тысяч.

В целом по стране лишь 13 процентов опрошенных готовы работать из дома при зарплате менее 50 тысяч. Среди тех, кто попробовал удаленку, две трети признались, что она позволяет экономить.

По данным "СберМаркета", в третью волну пандемии компании стали чаще предлагать своим сотрудникам сертификаты на покупку товаров для офиса и продуктов питания. Как правило, так поступают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга. В июне московские фирмы потратили на такие сертификаты более двух миллионов рублей, питерские - более полутора миллионов. Средний чек сертификата - три тысячи рублей.

В среднем по стране около 80 процентов горожан не желают никуда уезжать даже при возможности дистанционной работы. Удерживают их, как правило, родственники и привычный климат. Больше всего "домоседов" в Калининграде, Сочи и Ростове-на-Дону (98, 96 и 92 процента соответственно). Почти так же довольны своим городом москвичи и петербуржцы.

Те, кто хотел бы сменить место жительства и перейти на "удаленку", мотивируют это высокой опасностью заразиться коронавирусом и неразвитой инфраструктурой, особенно транспортной. Причем мужчины выказывают недовольство своим городом чаще, чем женщины. Сильнее всего хотели бы уехать жители Владивостока, Екатеринбурга и Красноярска. Четверть таких "мобильных" россиян мечтает поселиться в Калининграде. За ним по популярности следуют Санкт-Петербург и Сочи, Казань, Москва.

Судя по ответам россиян, во время пандемии больше всего "удаленщиков" появилось в Воронеже, Екатеринбурге Сочи и Нижнем Новгороде. Меньше всего "дистанционных" сотрудников в Перми, Казани, Владивостоке и Самаре.