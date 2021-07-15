Крупнейший кампус в Сибири построят с помощью частного инвестора

Правительство РФ выделило на строительство межвузовского студенческого кампуса в Томске восемнадцать миллиардов рублей. Первый транш поступит в регион из федерального бюджета уже в 2022 году.

- В дальнейшем средства будут перечислены разными долями в течение трех лет, - сообщил вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

Кампус будет строиться по механизму государственно-частного партнерства. Стоимость его создания оценивается в тридцать миллиардов руб-лей. Существенную часть вложит инвестор-концессионер, которого определят по итогам конкурса. Он же займется дальнейшим содержанием кампуса. Отмечается, что потенциальным инвестором может выступить петербургская группа компаний "Гранит".

В содержание кампуса готовы вкладываться и вузы, ежегодная сумма расходов может составить два миллиарда рублей, уточнил ректор Томского госуниверситета, глава "Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций" Эдуард Галажинский.

Студенческая столица России планирует стать одним из крупнейших мировых городов-университетов. Для этого все шесть томских вузов, а также академические институты объединятся в "Большой университет" - центр экспорта образования и технологий. Предполагается, что к 2030 году в нем будут учиться около 100 тысяч студентов, треть из них - иностранцы.

- Это будет кластер, целая экосистема для студентов всех университетов Томска, - отметил во время рабочей поездки в Томскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Студенческий городок расположится на левом берегу реки Томи, на площади более пятидесяти гектаров. Интегрированный в город инновационный район будет состоять из нескольких крупных объектов - гостиницы на десять тысяч мест с перспективой расширения до тридцати тысяч мест, физкультурно-оздоровительного комплекса и многофункционального учебного центра. В кампусе также будут расположены инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современный кинотеатр, олимпийский бассейн и зона фуд-корта. Между университетским городком и Томском решено построить пассажирскую канатную дорогу.

Местные власти рассчитывают, что кампус станет местом притяжения жителей региона.

Его инфраструктура будет открыта для университетов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, креативных индустрий и горожан. К примеру, на территории кампуса планируют спроектировать полигон для дронов. Запускать на нем беспилотники и отрабатывать различные задачи смогут не только студенты и инженеры, но и томичи-любители.

- Кампус предоставит возможность тестировать новые технологии формирования "умной" и безопасной городской среды всем желающим, - считает Эдуард Галажинский. - Когда в конце девятнадцатого века проектировали Томский государственный университет, в городе не было ни водопровода, ни освещения. Все это сделали при строительстве университета и затем масштабировали на весь Томск. Сегодня кампус является стимулом для развития в городе технологии беспилотного транспорта и интернета вещей, интеллектуального анализа больших данных, системы кибербезопасности. Это место, где жители смогут приобщиться к разработкам, которые ведутся в кампусе, стать "волонтерами науки".