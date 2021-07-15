На Алтае пропавшего полицейского нашли в сожженной машине

Правоохранители задержали подозреваемого в жестокой расправе над участковым полицейским, тело которого было обнаружено сегодня в сожженной служебной машине. Как сообщили в СК по Алтайскому краю, дерзкое преступление мог совершить житель поселка Гоньба города Барнаула.

Сейчас с задержанным работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка. Допрос поможет восстановить картину происшествия.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД, сообщение в полицию о безвестном исчезновении коллеги поступило вчера вечером. Были организованы широкомасштабные поисковые работы, в которых были задействованы пять кинологических расчетов. Сожженную машину удалось найти неподалеку от Гоньбы, на полевой дороге по направлению к аэропорту. Худшие опасения подтвердились: в автомобиле было обгоревшее тело участкового.

По неподтвержденной пока информации, участковый на служебном авто отправился в поселок, чтобы вручить повестку ранее судимому местному жителю. Тот был обязан отмечаться в органах и давно этого не делал. Ни на работу, ни домой после выезда полицейский не вернулся.