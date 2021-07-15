Песков прокомментировал обращение жителей омской деревни к Меркель

Ситуация с дорогами в деревне под Омском, жители которой обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, - это недопустимая халатность со стороны местных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Деревня Верхний Карбуш в Омской области основана в 1900 году немецкими переселенцами, сейчас в ней живет около 500 человек. В июне жители деревни написали письмо к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, попросив помочь отремонтировать дорогу. В четверг стало известно, что из офиса канцлера пришел ответ о том, что она не может вмешиваться в деятельность местных властей другого государства.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что региональные власти теперь наверняка обратят внимание на ситуацию и примут меры.