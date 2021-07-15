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15.07.2021 06:40
Рубрика: Власть

Почему в новосибирских селах нет качественной питьевой воды

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 158(8509)
В некоторых населенных пунктах Новосибирской области до сих пор нет качественной питьевой воды: там не то что пить из-под крана нельзя, детей купать в водопроводной воде опасно. На решение этой проблемы - бурения водозаборов с системами очистки питьевой воды - региону необходимо восемнадцать миллиардов рублей. Это в идеале. А в реальности таких огромных денег в бюджете нет. В заксобрании предложили принять специальную программу по ремонту и бурению новых скважин. Депутаты считают, что расходная статья "Чистая вода" в региональном бюджете должна быть защищенной.

Логика такова: выделяя ежегодно определенную сумму, можно сдвинуть проблему с мертвой точки. Кроме того, в районах нецелесообразно ремонтировать изношенные сети по два-три километра в год - так только из грязных труб лягушки переходят в новые, а проблема в целом не решается. Дешевле и рациональней менять водопровод во всем поселении.

Фото: iStock
Ученый рассказал, какую опасность может таить в себе питьевая вода

- Я недавно был в Чановском районе и скажу, что на первое место, опередив проблему дорог, вышла вода. Там воду получают "с колес", и это в двадцать первом веке! - выступил на комитете заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам первый вице-спикер регионального парламента Андрей Парфенов. - В селе Сибирцево Венгеровского района люди криком кричат, потому что их водопроводную воду еще не каждая корова пить будет. В Кыштовском районе из крана течет грязь.

По словам министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, область поэтапно решает эту проблему, но выделяемых средств явно недостаточно, учитывая износ водопроводов в селах. Более половины из 2,5 тысячи существующих водозаборных скважин построено в 70-90-х годах прошлого века, и многие выработали свой ресурс.

По данным ведомства, чтобы улучшить ситуацию, нужно несколько лет бурить до сотни скважин в год, далее - не менее тридцати. Стоимость одной новой скважины колеблется от десяти до тридцати-сорока миллионов рублей. И, как заметил Денис Архипов, частному инвестору проекты водоснабжения не особенно интересны.

Подводя итоги сделанному в 2020 году, министр Денис Архипов отметил, что объединение усилий и средств из разных источников позволило улучшить ситуацию с обеспечением питьевой водой в пятнадцати населенных пунктах области. В числе крупных объектов, реализованных в регионе в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", - магистральный водовод в городе Обь протяженностью 6,7 километра. Проект оценен в 154,9 миллиона рублей, фактическое финансирование в 2020 году составило 50,4 миллиона рублей, основная сумма - средства федерального и регионального бюджетов.

По словам заместителя министра ЖКХ и энергетики области Владимира Нормайкина, это позволит подключить к данному водоводу села Толмачево и Красноглинное. Здесь запланирована реконструкция водопроводных сетей.

Второй масштабный проект реализован в районном поселке Сузун, где построено восемь модульных установок водоподготовки. Еще 21 модульная станция водоподготовки появилась в девяти районах области за счет региональных средств.

По данным министерства ЖКХ и энергетики, в 2021 году в бюджете Новосибирской области предусмотрено более 718 миллионов рублей на решение проблемы с обеспечением жителей региона чистой водой. По федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" Новосибирская область получит 685,5 миллиона рублей. Федеральную субсидию направят на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в восьми районах области. В частности, начнется строительство комплекса со-оружений очистки подземных вод в райцентре Ордынское и реконструкция системы водоснабжения в селе Венгерово. На эти объекты запланировано направить 564 миллиона рублей, уже подготовлена проектно-сметная документация.

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- Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит добиться общего прироста численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на 30,5 тысяч человек, - подчеркнул Владимир Нормайкин.

До 2024 года, как рассказали в пресс-службе областного правительства, планируется построить и ввести в эксплуатацию еще четырнадцать объектов водоподготовки в селах и районных поселках.

Но, как заметили участники заседания комитета, ресурсы федерального бюджета идут в основном на города и крупные районные центры, где ситуация с качеством воды не такая серьезная, как в сельской местности. Кроме того, в Новосибирской агломерации свою инвестпрограмму успешно реализует МУП "Горводоканал". Поэтому депутаты настаивают на принятии специальной программы, в которой упор был бы сделан на обеспечении качественной водой именно небольших сел.

- Считаю, что средства также должны прийти в частный сектор Новосибирска, где качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам, - обозначил еще одну давнюю проблему депутат Дмитрий Козловский.

Тем временем

В этом году работы, направленные на улучшение качества питьевой воды, развернулись в нескольких райцентрах Новосибирской области. В Маслянино реконструируют водозабор, в Карасуке построят скважины и станции водоподготовки, в Краснозерском - комплекс по водоочистке и водоподготовке. Также идут работы на трех объектах в Тогучине - в городе появятся две модульные станции водоподготовки, а также станция химической водоочистки. В июле подрядчик приступит к созданию системы водоочистки в селе Усть-Тарка.

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