Правительство РФ разработало план ухода от монозависимости для Кузбасса

В Кузбассе в ближайшие пять лет будет создано 13,2 тысячи рабочих мест, не связанных с угледобычей. План диверсификации региональной экономики утвердило минэкономразвития РФ.

Расположенная в самом центре страны Кемеровская область занимает всего четыре процента территории Западной Сибири. Но в регионе, добывающем больше половины черного золота в России, сосредоточено 15,5 процента населения СФО. В новые рабочие места для всех этих людей частный бизнес, согласно плану, до 2026 года инвестирует свыше 376 миллиардов рублей. Повторимся, это будут неугольные места. Соответственно, и доля занятых в якорной отрасли должна сократиться с 11,6 до 8,7 процента.

В приоритете - оптовая и розничная торговля, ремонт авто- и мототранспорта, гостиничное дело и общественное питание с агропромом, а также культура, спорт, досуг и развлечения. При этом максимальный объем внебюджетных средств инвестируют в производство химических веществ и продуктов химии, энергетику, металлургическую промышленность, туризм, общепит и культуру со спортом и отдыхом.

Так, например, 46 миллиардов рублей, согласно утвержденному плану, пойдет на строительство литейно-прокатного комплекса в Новокузнецке, 36,7 миллиарда - на модернизацию Томь-Усинской и Беловской ГРЭС, а также системы теплоснабжения Кемерова и Беловского городского округа. Шестнадцать миллиардов инвестируют в экологическую модернизацию мощностей по производству алюминия, 11,6 миллиарда - в строительство в областном центре новой коксовой батареи без улавливания химических продуктов коксования.

Реализация этих планов тесно связана с утвержденной еще в марте 2021-го программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Чтобы повысить привлекательность региона для инвесторов, федеральное правительство выделило ему 51 миллиард бюджетных рублей на решение инфраструктурных проблем.

Среди основных задач - строительство дороги в обход Кемерова (цена вопроса - свыше сорока миллиардов рублей), взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове (около 3,5 миллиарда), замена систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, строительство коммунальных, дорожных и других объектов на территории горнолыжного комплекса Шерегеш в Таштагольском районе.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, зампредседателя правительства РФ:

- Важная составляющая для развития экономики Кузбасса - меры по повышению инвестиционной привлекательности. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления налоговых льгот в части уплаты пониженной ставки страховых взносов для действующих резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Также программой предусмотрена государственная поддержка региональных фондов, направленных на импортозамещение, производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Первый транш - двадцать миллионов - выделен.