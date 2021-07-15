Шестьсот добровольцев накормят диких животных в Новосибирской области

Свыше 600 жителей Новосибирской области выразили готовность принять участие в подготовке зимних кормов для диких животных.

Прием заявлений организовало министерство природных ресурсов и экологии региона. Здесь ведется подготовка к проведению биотехнических мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях. В частности, нужно будет изготавливать кормушки под сено.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году благодаря инициативе граждан в регионе была засеяна рекордная площадь кормовых полей для диких животных. В целом биотехнические мероприятия включают различные работы по заготовке кормов - засеивание кормовых полей, заготовка соли, веников и другое.

- В 2020 году для проведение биотехнических мероприятий на охотугодьях было заключено 213 договоров с гражданами. Засеяна рекордная площадь кормовых полей - 191 гектар, заготовлено 285 тонн сена, 6600 веников, выложено более двух тонн соли, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, всего в минприроды поступило 621 заявление от жителей 27 муниципальных районов. Наибольшее число получено из Краснозерского, Куйбышевского, Убинского и Чулымского районов. В настоящее время ведется подготовка договоров.

Согласно областному закону об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области позволяет гражданам, принявшим участие в биотехнических мероприятиях, воспользоваться некоторыми преимуществами. Так, они могут подать заявление на добычу одной особи косули сибирской в возрасте до одного года.