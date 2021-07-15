В Госдуме предложили упростить регистрацию катеров для катания туристов

Новости

Владимир Путин поздравил "Славянский базар" с юбилеем 23:31
Ученые назвали продукты, в которых витамина С больше, чем в апельсине 23:23
На Украине при взрыве гранаты пострадали шесть человек 22:52
Кабмин выделит 5,4 млрд рублей на исследовательские центры в сфере ИИ 22:47
В США выходит скандальная книга о правлении Трампа 22:37
Ученые создали наноловушку для вирусов 22:34
Лукашенко открыл XXX фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" 22:27
Росстат зафиксировал подорожание дизельного топлива на 11 копеек 21:49
Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары 21:45
Представители президентов РФ и США обсудили проблемы изменения климата 21:40
18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом 21:23
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке 20:42
Мужчина напал с ножом на пассажирский автобус в Красноярском крае 20:39
ФСБ опубликовало видео задержания в Москве несостоявшегося террориста 20:33
В ОАЭ научились вызывать дождь с помощью электричества 20:31
В Петербурге перевернулись восемь учебных парусников с детьми 20:14
Ольга Любимова: Петр Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству 19:59
Эксперты: Засуха в РФ может угрожать кукурузе, подсолнечнику и зерну 19:55
Сильный ливень с ураганом обрушились на Саратов 19:51
Погибший хоккеист НХЛ спас перед смертью беременную жену одноклубника 19:33
Иммунолог Жемчугов оценил необходимость локдауна в России 19:28
Сака выступил с заявлением после незабитого пенальти в финале Евро-2020 19:22
Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты христиан в мире 19:08
Фото: звезда Spice Girls Эмма Бантон впервые вышла замуж 19:04
Стало известно место похорон Петра Мамонова 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 22:56
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили упростить регистрацию катеров для катания туристов

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
В России могут разрешить регистрировать катера и другие маломерные суда для коммерческого использования - так же, как лодки для личных нужд. Такой законопроект внесен в Госдуму. Туристы в разных регионах смогут по доступной цене покататься по озеру, а малый бизнес сэкономит миллионы рублей.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На Алтае, в Вологодской области и других регионах много рек и озер, а прокатить туристов по водной глади зачастую не получается. По действующему Кодексу внутреннего водного транспорта маломерные суда, используемые в коммерческих целях, должны проходить освидетельствование и регистрироваться в Российском морском регистре или Российском речном регистре.

Фото: Сергей Куксин
Фотосъемку техосмотра машин предложили сделать более подробной

А вот для частных катеров, которые не используют в некоммерческих целях, с 2012 года сохранился ранее действовавший порядок регистрации и технического надзора в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, указывают авторы законопроекта.

Сейчас, например, на Алтае чтобы зарегистрировать коммерческую моторную лодку нужно везти ее за 500 километров, говорит председатель правления Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов. К тому же придется оснастить лодку, как большое судно, обучить капитана. Это вложения на миллионы рублей. Если же регистрировать такие суда в госинспекции затраты времени и денег уменьшатся в разы. В результате в регионах будет развиваться туризм, говорит эксперт.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад СФО Алтайский край СЗФО Вологодская область Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
СМИ: Число жертв наводнения на западе Германии выросло до 58
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае