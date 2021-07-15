В Госдуме предложили упростить регистрацию катеров для катания туристов

В России могут разрешить регистрировать катера и другие маломерные суда для коммерческого использования - так же, как лодки для личных нужд. Такой законопроект внесен в Госдуму. Туристы в разных регионах смогут по доступной цене покататься по озеру, а малый бизнес сэкономит миллионы рублей.

На Алтае, в Вологодской области и других регионах много рек и озер, а прокатить туристов по водной глади зачастую не получается. По действующему Кодексу внутреннего водного транспорта маломерные суда, используемые в коммерческих целях, должны проходить освидетельствование и регистрироваться в Российском морском регистре или Российском речном регистре.

А вот для частных катеров, которые не используют в некоммерческих целях, с 2012 года сохранился ранее действовавший порядок регистрации и технического надзора в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, указывают авторы законопроекта.

Сейчас, например, на Алтае чтобы зарегистрировать коммерческую моторную лодку нужно везти ее за 500 километров, говорит председатель правления Национальной ассоциации маломерного судоходства Алексей Смирнов. К тому же придется оснастить лодку, как большое судно, обучить капитана. Это вложения на миллионы рублей. Если же регистрировать такие суда в госинспекции затраты времени и денег уменьшатся в разы. В результате в регионах будет развиваться туризм, говорит эксперт.