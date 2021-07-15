В Красноярске возбудили дело о фальшивых ПЦР-тестах

Полиция Красноярска выявила факт использования фальшивых документов для допуска на предприятие. Имеются в виду медицинские сертификаты о вакцинации, полученные без прививки, сообщает сегодня региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, подрядчик строительной организации предоставил заказчику поддельные документы, чтобы работники не проходили обсервацию. Фальшивки представляют собой якобы результаты анализов на наличие антител к COVID-19 и справки о наличии (отсутствии) противопоказаний для вакцинации.

Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.