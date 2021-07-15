В Новосибирске мужчина избил ребенка из-за чипсов

Уголовное дело по статье о причинении побоев возбудили в отношении новосибирца, ударившего 10-летнего ребенка. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, инцидент произошел во дворе одного из жилых кварталов поселка Кроаснообск.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись происшествия. Мама пострадавшего сообщила, что конфликт произошел из-за упаковки с чипсами. Кто-то из детей отобрал у сверстника лакомство. Отец обиженного мальчика подошел к группе ребят и ударил одного из них по голове. От удара ребенок упал на асфальт.

В областной прокуратуре начали проверку. В ведомстве отметили, что намерены оценить исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних со стороны органов системы профилактики.