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15.07.2021 13:02
Рубрика: Власть

В Новосибирске начала курсировать городская электричка

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 158(8509)
В Новосибирской области заработала "Городская железная дорога". Теперь жители отдаленного микрорайона Новосибирской агломерации всего за полчаса, минуя пробки, добираются с левого берега до центра мегаполиса.
О городской электричке в Новосибирске говорят уже почти десять лет, поэтому наконец-то "поднявшиеся на борт" пассажиры стремятся запечатлеть историческое событие. Фото: Татьяна Кравченко О городской электричке в Новосибирске говорят уже почти десять лет, поэтому наконец-то "поднявшиеся на борт" пассажиры стремятся запечатлеть историческое событие. Фото: Татьяна Кравченко
О городской электричке в Новосибирске говорят уже почти десять лет, поэтому наконец-то "поднявшиеся на борт" пассажиры стремятся запечатлеть историческое событие. Фото: Татьяна Кравченко

Первый этап реализации масштабного проекта - это шесть новых пригородных маршрутов от остановочной платформы "Пригородный простор" в селе Толмачево Новосибирского района до станции "Новосибирск-Восточный" через "Новосибирск-Главный". Как сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, время в пути до станции "Новосибирск-Главный" составит в среднем тридцать минут, до остановочной платформы "Гагаринская" - 38 минут, до "Новосибирска-Восточного" - 45 минут. Для сравнения: на автомобиле из Пригородного простора до главного вокзала в часы пик можно до-ехать примерно за час, а на электричке - вдвое быстрее.

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Поезда ходят по будням. Стоимость проезда в электричке, как и в метро, - 26 рублей.

Перед запуском маршрута на станции "Пригородный простор" при участии застройщика микрорайона возвели 135-метровую платформу. Кстати, покрытие платформы выполнено по безотходной технологии с использованием переработанных резинотехнических изделий. Но если пока удалось обойтись, как выразился губернатор Андрей Травников, "имеющимися возможностями", то дальнейшая реализация проекта "Городская железная дорога" потребует больших средств и, следовательно, государственных решений. Переговоры о перспективах проекта ведутся в том числе с руководством РЖД.

- Городская железная дорога, или городская электричка - это один из проектов, направленных на решение транспорт-ных проблем Новосибирской агломерации. Она призвана повысить доступность левобережной части областного центра. Открытие первой платформы - может быть, и скромное событие, но городская электричка - это удобно, и люди будут ею пользоваться, - отметил Андрей Травников.

Следующий шаг развития транспортной сети Новосибирской агломерации - реконструкция Бердского шоссе. Это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но и дорога, ведущая к важным федеральным объектам - Академгородку, Новосибирскому госуниверситету, Центру коллективного пользования "СКИФ", который должен начать работу в 2024 году. К этому же сроку построят и федеральный детский реабилитационный центр.

Еще один масштабный проект, который находится на контроле правительства области, - развитие метрополитена.

- О развитии метрополитена в крупных городах сказал президент в послании Федеральному Собранию. Мы к этому готовы, и слова президента восприняли с надеждой и оптимизмом, - подчеркнул Андрей Травников.

Кстати

Двенадцатого июля на оперативном совещании в правительстве региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что проектная документация достройки Дзержинской линии метрополитена разработана и направлена на госэкспертизу. На продление Дзержинской линии потребуется не менее 18,5 миллиарда рублей. Кроме тоннеля, до 2030 года планируется построить две новые станции метро.

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