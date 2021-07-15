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15.07.2021 14:26
Рубрика: Власть

В Новосибирской области на благоустройство дворов потратили три миллиарда

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Больше трех миллиардов рублей за четыре года ушло на преображение дворов в Новосибирске и области. Сегодня в третьем по численности населения городе России проходит мониторинг строительных работ на объектах благоустройства. Также группа "Дорожного контроля" уже проверяет ремонт автомагистралей в левобережной части города.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Расход федеральных и региональных средств, а также работу строителей на всех объектах, благодаря которой преображается Новосибирск, сегодня активно проверяют общественники и эксперты.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске стартовал проект "Дорожный контроль"

Так, 15 июля активисты побывали в Ленинском районе и посмотрели, как идет реконструкция двора у домов на улице Пархоменко, 18/1 и 18. Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова, член общественного совета проекта "Городская среда" Наталья Багрова прокомментировала работу подрядчика во дворе двух домов на Пархоменко.

- Строители работают качественно. В рамках проекта "Городская среда" предлагаю ввести "семейный стандарт" по организации придомовой территории, так как мы увидели, что в проектном решении на улице Пархоменко заложено много песчаного покрытия, что не всем удобно, и есть небольшая территория резиновой плитки, которая комфортна, долговечна и больше подходит для детских игр. Считаю, что жители домов должны принимать решения более взвешено. Следует разработать методические рекомендации, чтобы уже на этапе проектирования мнение жителей было учтено, - подчеркнула Наталья Багрова.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов отметил, что проект "Городская среда" возник именно как ответ на запрос жителей, не желающих видеть разруху в своих дворах.

- С 2017 года на приведение в порядок дворовых территорий и общественных пространств в Новосибирске и области потрачено больше трех миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства благоустроено больше 800 территорий. В этом году уйдет около миллиарда. Это существенная помощь. Мы не только предложили инициативу, мы понимаем, что расходы нужно тщательно контролировать: хорошо ли выполнена работа на объектах, нет ли нарушений сроков сдачи. На улице Пархоменко строительные работы должны быть уже завершены, но из-за погоды и объективных причин, подрядчики сдвинули сроки, пообещав завершить благоустройство в августе. Наша миссия - не только инициировать проекты и выбивать деньги из федерального бюджета, но и контролировать качество и своевременность работ, - прокомментировал Игнатов.

В этот же день группа "Дорожного контроля", в которую входят эксперты дорожной отрасли, проверила работу подрядчиков по адресам: Большая, 274, а и Немировича-Данченко, 45.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов напомнил, что 13 июля создана группа из депутатов областного парламента и Совета депутатов, которая вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных дополнительно из регионального бюджета на ремонт городских дорог.

- Нам важно понимать: как и куда тратятся деньги, и соответствует ли качество работ установленным стандартам. Если этот опыт будет положительным, то будем дальше помогать городу, а также инициировать вопросы о дополнительном финансировании, - пояснил Андрей Панферов.

Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального Минтранса Виктор Хихлов отметил, что в этом сезоне в Новосибирске будет отремонтировано 85 участков городских дорог.

- Подрядные организации уже выполнили работы на шести объектах, четырнадцать - в процессе. Все идет по графику, подрядчики проверенные и мы не сомневаемся в качестве их работы на всех этапах ремонта, - заверил Виктор Хихлов.

Андрей Панферов добавил, что график ремонта городских дорог уже получен от мэрии. Больше всего проблемных участков автомагистралей в Октябрьском районе Новосибирска. Срок выполнения работ по контрактам - 1 сентября.

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