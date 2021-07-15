В Новосибирской области завершают строительство спорткомплекса

В райцентре Колывань к концу года планируется сдать в эксплуатацию спорткомплекс. Строительство объекта, которое ведется по типовому проекту, проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проект реализуется по поручению главы региона, которое он дал после обращения жителя Колывани Ивана Елисова на личном приеме. Заказчиком по контракту стоимостью 130 миллионов рублей выступает областное управление капитального строительства. Спорткомплекс возводят по утвержденной правительством региона госпрограмме, направленной на развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области. При этом регион направил заявку на софинансирование из федерального бюджета.

- Многое сделано, я сегодня в очередной раз проконтролировал исполнение поручений. Развитие Колывани не остановится. Задача по спорткомплексу - вовремя завершить работы. Зал универсальный, можно заниматься различными видами спорта. Добивайтесь новых побед, и самое главное, чтобы много ребятишек приходило сюда, - обратился к колыванцам губернатор Андрей Травников.

Как отметил министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов, спорткомплекс строят по типовом проекту - подобный уже работает в Тогучинском районе. Это позволяет сэкономить время и бюджетные средства. Проект "Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18)" был признан Минстроем России экономически эффективным для повторного использования.

- До конца 2021 года планируется завершить стройку и сделать объект доступным для жителей Колыванского района и Новосибирской области в целом, - сказал министр.

Справка "РГ"

Общая площадь здания составит почти две тысячи квадратных метров. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и индивидуальной силовой подготовке. Здесь есть универсальный игровой зал, тренажерный зал, зал для бокса и беговая дорожка.