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15.07.2021 13:15
Рубрика: Власть

Выпускники базовой кафедры "Газпром нефти" пополнят штат Омского НПЗ

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Базовая кафедра "Газпром нефти" Омского государственного технического университета подготовила молодых специалистов для Омского НПЗ. 25 студентов, завершивших целевое обучение в этом году, будут работать на ключевых производственных комплексах предприятия.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Подготовка специалистов для нефтяной отрасли ведется в рамках профориентационной программы "Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ", которую предприятие реализует совместно с Министерством образования Омской области.

Фото: Сергей Царев
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В 2021-м году в ОмГТУ состоялся уже четвертый выпуск базовой кафедры "Газпром нефти". Она - главный элемент комплексной образовательной программы для подготовки высокопрофессиональных отраслевых кадров.

Особенностью подготовки студентов является интеграция учебных задач в производственные процессы Омского НПЗ. Благодаря такому подходу предприятие получает сотрудников, обладающих компетенциями, необходимыми для работы на современном высокотехнологичном производстве. В этом году дипломы по направлениям "Химическая технология" и "Технологические машины и оборудование" защитили 25 выпускников. Специалисты такого профиля сегодня на предприятии весьма востребованы.

Программа Омского НПЗ по подготовке персонала доказывает эффективность для реального производства уже давно, считают эксперты.

- За восемь лет работы базовая кафедра в ОмГТУ выпустила порядка 150 специалистов. Они стали частью большой команды нашего предприятия и успешно справляются с поставленными задачами, - считает заместитель генерального директора ОНПЗ Александр Глазов.- Комплексные образовательные проекты позволяют нам начинать подготовку будущих сотрудников, пока они еще учатся в старших классах школы. В результате мы получаем специалистов, которые осознанно сделали карьерный выбор и готовы инвестировать свои профессиональные ресурсы в будущие успехи предприятия.

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