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15.07.2021 11:12
Рубрика: Экономика

Жители Барнаула дольше всех в России говорят по сотовому телефону

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Столица Алтайского края возглавила рейтинг самых "мобильно говорящих" городов России. В Барнауле средняя продолжительность одного разговора по сотовому телефону достигает трех минут.

Фото: iStock
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Согласно исследованиям, которые провел сотовый оператор "Вымпелком", за последние два года барнаульцы стали гораздо дольше разговаривать по телефону - примерно на 17 процентов.

В результате по средней продолжительности одного разговора Барнаул оказался на первом месте среди российских городов. На второй позиции разместилась Пенза, на третьей - Тамбов.

В пятерку самых "мобильно говорящих" городов также вошли Саранск и Курган. А вот меньше всего сотовый телефон используют для общения жители Красноярска, Перми и Ижевска.

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