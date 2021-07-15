Жители Барнаула дольше всех в России говорят по сотовому телефону

Столица Алтайского края возглавила рейтинг самых "мобильно говорящих" городов России. В Барнауле средняя продолжительность одного разговора по сотовому телефону достигает трех минут.

Согласно исследованиям, которые провел сотовый оператор "Вымпелком", за последние два года барнаульцы стали гораздо дольше разговаривать по телефону - примерно на 17 процентов.

В результате по средней продолжительности одного разговора Барнаул оказался на первом месте среди российских городов. На второй позиции разместилась Пенза, на третьей - Тамбов.

В пятерку самых "мобильно говорящих" городов также вошли Саранск и Курган. А вот меньше всего сотовый телефон используют для общения жители Красноярска, Перми и Ижевска.