В КБР ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции ввели на территории Кабардино-Балкарии 15 июля. До 10 августа привиться должны будут работники сразу нескольких категорий граждан, которые работают с населением. В частности, это работники торговли, сферы услуг и чиновники.

Официальное постановление "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" было подписано главным государственным санитарным врачом республики Жиросланом Паговым и 15 июля опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора по КБР.

- Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА- и массажных салонов, соляриев, бань, саун, - говорится в тексте постановления.

Также привиться должны будут работники фитнес-клубов, бассейнов, общественного транспорта, такси, работники МФЦ, музеев, выставочных и просветительских мероприятий, библиотек, театров и кинотеатров, концертных залов и ряда других сфер.

Кроме того, постановление предписывает пройти вакцинацию госслужащим всех уровней, работающих в республике. Данные о проведении обязательной вакцинации предложили еженедельно отправлять в оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

Второй компонент вакцины нужно будет ввести до 1 сентября 2021 года.