Для кого и как пишутся новые законы

В регионах России ежегодно принимаются сотни законов. Они все больше регламентируют нашу жизнь, расписывают, что и как нам нужно поступать в той или иной ситуации. Складывается порой впечатление, что человеку и плечом не повести, чтобы не задеть и не нарушить что-нибудь из предписаний. Причем наше законотворчество переходит в какое-то новое качество - оно становится "событийным". У нас все больше законов принимаются "по случаю": вчера, скажем, в газете, а нынче - законопроект или распоряжение властей.

Вот вчера в Петербурге появились новые правила для пользователей кикшеринга, то есть аренды самокатов. Их нельзя больше парковать на большинстве улиц исторического центра, запрещено разгоняться на скорости более 20 километров в час (в центре - до 15). Из новых запретов: нельзя ездить в пьяном виде или по два человека на одном самокате, кроме того, управлять этой техникой не смогут дети.

Задаем вопрос Смольному, как будут реализовываться правила, какое ведомство по каким критериям будет определять нарушения и как на них реагировать? В комитете по транспорту Северной столицы поясняют, соглашение о соблюдении этих правил носит, что называется, рекомендательный характер и контроль за их исполнением будут осуществлять операторы кикшеринга. В частности, они могут предусмотреть штрафные санкции или, например, включить пользователя, нарушившего правила, в "черный список", чтобы он больше не мог воспользоваться сервисом. А если, не дай бог, ЧП, то он подвергнется санкциям не только со стороны кикшеринговой компании, ему предстоит отвечать за свои действия в уголовном или административном порядке.

Да, тема самокатов сегодня на слуху. Но смогут ли обуздать эти правила "джигитов" на самокате? Скорее всего, все будет так, как и с запретом распивать пиво на транспорте и общественных местах. Пройдитесь по улице. Сколько вы встретите распивающих этот напиток...

Или вот в Севастополе приняли закон о тишине. Он, по идее разработчиков, защищает от шума не только больницы, жилые дома, учебные заведения, но и номера гостиниц, набережные, пляжи, парки. И в рабочие дни, и в выходные. Определены штрафы... Только вот выглядит это гладко лишь на бумаге. В реальной жизни крайне редко удается призвать нарушителя к ответу - факт ведь надо как-то самому зафиксировать или найти виноватого, ведь когда придет участковый или члены административной комиссии, инцидент может быть уже исчерпан. А ночью и вообще вряд ли кто придет, усмирять веселую компанию.

Ахиллесова пята многих запретов - непрозрачность правоприменения

Такое мнение высказывают в регионах, где подобный закон принят. Например, в Самарской области управу на недружелюбных соседей можно найти сразу по нескольким региональным законам. Если беспокоит громкая музыка по ночам или ремонт в "сонный час" (установлен и такой - с 13.00 до 15.00) или нервирует дурно пахнущая квартира с десятком кошек - можно обращаться в райадминистрацию или сразу в мэрию. Сосед курит и пьет в подъезде или паркует машину на газоне - вызывать участкового. Штрафы за такие нарушения доходят до 3000 рублей, а при повторном нарушении практически удваиваются.

- Но вот решить проблему с помощью полиции, как велит закон, или писать жалобу в мэрию на лай выше разрешенных децибел, пустое. Мы же не можем за каждым псом и его хозяином с фотоаппаратом бегать, - делится наболевшим Нина Михайловна, председатель одного из самарских ТСЖ.

А потому и статистики таких нарушений и наказаний корреспонденту "РГ" оперативно получить не удалось. Как признают сами самарцы, обычно в подобных ситуациях более действенным оказывается не "спящий закон", а соседская солидарность.

Как считает адвокат Тимур Маршани, ахиллесова пята подобных запретов - непрозрачность правоприменения.

- Правоприменительный механизм не прописывается в документах, соответственно, запрет декларируется, но без понимания, как он будет реализовываться, какое ведомство по каким критериям будет определять нарушения и как на них реагировать. Это очень частая ситуация в нашем нормотворчестве, - говорит Тимур Маршани.

Получается, что запрет вроде как есть, а чтобы привлечь человека к ответственности, нужно, чтобы сложилось много факторов. Такая ситуация приводит к тому, что норматив просто игнорируется. Собак выгуливают без намордников, хотя нельзя, курят в подъездах, хотя это запрещено, мусор выбрасывают мимо урн.

Право

Закон информационной бомбы

Время от времени информационное пространство буквально взрывают различные инициативы, перспективы принятия которых сомнительны, но сами идеи задевают за живое. Например, накануне один из членов Общественной палаты предложил увеличить на 10 дней ежегодный отпуск для некурящих граждан. Ход мыслей, в общем-то, правильный. Кто бы спорил с тем, что людей надо мотивировать к здоровому образу жизни. Но если вдуматься, сразу возникает масса вопросов. Например, не начнут ли работодатели специально набирать курящий персонал, чтобы сотрудники не проводили лишние дни на курортах, а трудились на рабочих местах. Начальники народ суровый и часто прижимистый. Кому понравится оплачивать дополнительный отпуск работнику пусть и из благих побуждений?

Понятно, почему подобные инициативы обречены на резонанс: они бьют либо в болевые точки общества, либо тешат потаенные желания. Кто из нас, некурящих, не думал, глядя в спину удаляющихся в курилку коллег, что хорошо бы тоже куда-то отлучиться, на тот же пляж, например. Но мечты мечтами, а законодательная работа дело серьезное. Между тем нередко подобные инициативы это по сути воздушные замки, который выглядят красиво, а на деле оторваны от земли. Инициаторы часто выдвигают их лишь для того, чтобы заработать свою минуту славы.

"Законодательных критериев оценки законопроектов по абсурдности, хайповости и глупости, а также ответственности за их внесение тоже нет, - говорит член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. - Следовательно, если такой законопроект внесен при формальном соблюдении требований к его подаче, он будет и внесен, и рассмотрен. На практике это отнимает время у законодателей, которое могло было бы быть использовано на принятие актуальных законов". Есть целые партии и фракции, специализирующиеся на громких инициативах - воздушных замках. "Целью внесения резонансных или скандальных проектов является повышение "узнаваемости", медиаактивности их авторов по аналогии с публичными семейными скандалами актеров и футболистов, - продолжает Артем Коростелев. - Однако имидж законодателей от этого портится. Критерием законопроекта должна быть хотя бы его исполнимость. Тогда не будет речи об отпуске для некурящих или о переходе на дореволюционное летоисчисление".

Нередко популистские инициативы звучат и даже принимаются на региональном уровне. Впрочем, иногда у законодателей благие намерения и они искренне пытаются решить проблему. Ведь и шум в домах и на улицах, и лихачи на самокатах - это реальная проблема, пути ее решения надо искать. Как поясняют эксперты, иногда не получается сразу принять идеальный закон, но это не значит, что надо опускать руки. Порой принятый закон - это только повод засучить рукава и заниматься рутинной работой: мониторить, какие возникают проблемы с его исполнением, искать пути их решения. Если к делу относиться серьезно, то и результат будет.

Подготовил Владислав Куликов