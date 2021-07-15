Смольный разрешил спор, кто выбирает музыку в такси

Комитет по транспорту Петербурга разрешил вечный спор таксистов и пассажиров о музыке. В утвержденном в Северной столице стандарте качества обслуживания населения легковым такси указано, что музыку выбирает водитель, но в соответствии с пожеланиями пассажира.

Однако в документе также указано, что пассажир, если хочет слушать что-то конкретное на своем телефоне, должен использовать наушники.

Водитель и пассажиры не должны курить в салоне.

При посадке в обязанности водителя входит помощь пассажиру, например, при погрузке багажа. В свою очередь пассажир не хлопает дверью автомобиля.

Во время поездки водитель должен обеспечить комфортную температуру в салоне машины, а от пассажира, даже если он очень проголодался, требуется отложить перекус до конца поездки. Исключение сделано только для маленьких детей.

Стоит отметить, что сам стандарт носит рекомендательный характер, но в комитете по транспорту рассчитывают, что таксомоторные компании возьмут его на вооружение.