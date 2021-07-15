В Карелии суд закрыл детский лагерь из-за многочисленных нарушений

В Карелии суд закрыл детский лагерь на территории Олонецкого района. Он располагался рядом с деревней Вагвозеро, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

Прокурор Олонецкого района и обратился в суд по факту выявления несанкционированного летнего детского лагеря. В момент проверки там находились 39 ребят от семи до 11 лет, некоторые приехали из-за пределов Карелии. Как выяснилось, само место на берегу Вагозера не приспособлено для размещения детей, здесь нет ограждения, не обустроена зона для купания и отдыха.

Выявили многочисленные санитарно-эпидемиологические и противопожарные нарушения. Были проблемы с документацией сотрудников, договором на перевозку детей. Поэтому прокурор просил суд немедленно приостановить работу лагеря.

Суд доводы принял. Лагерь закрыли, детей отправили домой и передали законным представителям.